دراسة: الإصابة بكورونا ثانيةً غير محتملة لمن هم أقل من 65 سنة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهرت المجلة الطبية البريطانية "لانسيت" في دراسة جديدة نشرتها في عددها الأخير، أن الإصابة بعدوى ثانية بمرض كوفيدـ19 نادر جدا خلال فترة ممتدة على ستة أشهر، بينما العدوى شائعة في صفوف من تجاوزت أعمارهم 65 سنة، وبين هؤلاء 47 في المائة فقط تمتعوا بالحماية، مقارنة بنحو 80 في المائة كانوا في صفوف الشباب.



ووجدت الدراسة أن 0،65 فقط من المرضي قد أصيبوا بالعدوى مرتين، مقارنة بنحو 3،27 في المائة ممن أصيبوا بالعدوى لأول مرة.

وتقول الدراسة، وهي الأولى من نوعها التي أجريت على نطاق واسع لتقييم حالات العدوى بفيروس كورونا، إن الحماية من العدوى تظل مستقرة طيلة ستة أشهر.

وقد أجريت الدراسة في الدنمارك خلال الموجتين الأولى والثانية لتفشي دوى كوفيدـ19 في سنة 2020، اعتمادا على البيانات المتعلقة باختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر)، والذي شمل 4 ملايين شخص، و10،6 ملايين اختبار.

وبالنظر إلى التوقيت الذي أجريت فيه الدراسة، فإنه لم يتم التركيز على إدراج أصل سلالات الفيروس ومتغيراته.

وأفضت الدراسة إلى أنه هناك حاجة لتقييم كيف أن الحماية من عدوى جديدة يمكن أن تتفاوت بحسب سلالات كوفيدـ19، وكيف أنه من المهم تنفيذ سياسات تحمي كبار السن خلال تفشي الوباء.

وتوصي الدراسة الأشخاص الذين أصيبوا بعدوى الفيروس وخاصة منهم كبار السن بان يتناولوا اللقاح المضاد لكوفيدـ19، وفق ما نقلت "يورونيوز".