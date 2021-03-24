عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فيفو تكشف عن سعر ومواصفات هاتف Vivo Y72 5G

الأربعاء 24 مارس 2021

الخليج 365

كشفت شركة فيفو، الثلاثاء، رسميًا عن هاتف ”“vivo Y72 5G، الذي يدعم شبكات الجيل الخامس، في تايلاند، ويعتبر الهاتف الأول في سلسلة هواتف vivo Y الذي يصل إلى الأسواق بدعم شبكات الجيل الخامس، كما أنه يتميز بشاشة IPS LCD مقاس 6.58 بوصة وبدقة Full HD+ 1080 × 2400 بكسل.



ووفقًا لموقع ”غيزمو تشاينا“، يتميز الهاتف بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20:9، وهو مدعوم بمعالج Dimensity 700 5G بتقنية 7 نانومتر.

وزودت الشركة، الهاتف المنتظر بـ 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، من نوع LPDDR4x، وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت من نوع UFS 2.1.

ويأتي Vivo Y72 5G مزودًا بكاميرا خلفية ثلاثية العدسة، بما في ذلك كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وتدعم تقنية PDAF، وكاميرا ثانية بدقة 8 ميجابكسل بزاوية واسعة جدًا، وكاميرا ثالثة بدقة 2 ميجابكسل ماكرو للتصوير القريب، وذلك فضلًا عن الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل.

ويتميز الهاتف ببطارية كبيرة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن بقوة 18 واط، وإمكانية تشغيل شريحتين SIM، وتقنية Wi-Fi 802.11ac والبلوتوث إصدار Bluetooth 5.1 وتقنية GPS ومنفذ USB Type-C، وفتحة لبطاقة الذاكرة الخارجية.

وبالنسبة لخواص الأمان، يدعم الهاتف مستشعر بصمات الأصابع على الجانب، فضلًا عن خاصية التعرف على الوجه، ويبلغ سعر الإصدار الوحيد الذي تم إطلاقه في تايلاند 9999 بات، أو حوالي 323 دولارًا أمريكيًا، ومن المقرر أن يكون Vivo Y72 5G جاهزًا للطلبات المسبقة بين 25 مارس و 30 مارس، على أن يتم طرحه للبيع في 31 مارس.