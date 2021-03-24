الحكومة اليمنية تعلن موافقتها على دخول سفن وقود إلى ميناء الحديدة

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة – سبوتنيك. وقالت الخارجية اليمنية عبر حسابها على "تويتر": "رغم خرق الحوثيين لاتفاق ستوكهولم ونهبهم 50 مليار ريال يمني من عائدات النفط المخصصة لرواتب الموظفين العموميين، سمحت الحكومة اليمنية اليوم لعدد من سفن المشتقات النفطية بالدخول إلى الحديدة للتخفيف من وطأة الوضع الإنساني الحالي".

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وأضافت: "الحكومة اليمنية استوردت خلال الأشهر الماضية، كميات كافية من النفط عبر المنافذ الخاضعة لسيطرتها، بينما منع الحوثيون وصولها إلى المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وتعاملوا معها ككميات مهربة مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني".

وأشارت إلى "أن الحكومة تراقب الوضع الإنساني والاحتياجات الأساسية للقطاع الخاص، وتنفذ واجبها لمنع أي آثار على المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين".

وتتهم جماعة الحوثيين، التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، بـ"احتجاز 11 سفينة نفطية بحمولة إجمالية تبلغ (324,497) طنا من مادتي البنزين والديزل، وسفينتين محملتين بمادة الغاز وأخرى مازوت، لفترات متفاوتة بلغت أقصاها ما يقارب 11 شهرا (329) يوما رغم استكمال تلك السفن إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة في جيبوتي (أنفيم) وحصولها على التصاريح اللازمة.



وفي 13 سبتمبر/أيلول الماضي، اتهمت الحكومة اليمنية، جماعة الحوثيين بإفشال تفاهمات رعتها الأمم المتحدة لدفع رواتب الموظفين الحكوميين في اليمن من خلال عائدات رسوم استيراد المشتقات النفطية الواصلة الى ميناء الحديدة، مشيرة إلى سحب الجماعة 50 مليار ريال يمني من الحساب المخصص لذلك في فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة.