دراسات تحذر من 16 مرضا يمكن أن تكون “كوفيد القادم”

الكويت - هبة التوبجي - حدد الخبراء في تقرير جديد، الأمراض التي يمكن أن “تدمّر” الحضارة البشرية إذا بدأت في الانتشار.

وظهرت الأمراض الـ 16 في بلدان في جميع أنحاء العالم ولديها القدرة على إحداث جائحة جديدة، كما زُعم في التقرير.

وفي حين أن البعض معروف جيدا لدى أولئك الموجودين في الغرب مثل الإشريكية القولونية وفيروس نقص المناعة البشرية، فإن البعض الآخر أقل شهرة ولكنها قاتلة، حيث يتسبب أحدها في نزيف من الفم والأنف وتورم آخر في الدماغ.

وتم تسليط الضوء على الأمراض في تقرير نشره تحالف ابتكارات التأهب الوبائي (CEPI)، وهي منظمة أنشأتها مؤسسة بيل وميليندا غيتس، وويلكوم ترست، والعديد من الدول. وفقا لـ”روسيا اليوم”

وتحذر الوثيقة من أن “كوفيد-19” هو مجرد واحد من العديد من الأمراض التي يحتمل أن تتسبب في انتشار جائحة.

وقال التقرير: “يُعتقد أن أكثر من 1.6 مليون نوع فيروسي لم يتم اكتشافها بعد من عائلات الفيروسات هذه موجودة في مضيفات الثدييات والطيور. ويمكن أن يكون أي منها هو كوفيد القادم، أو أسوأ”.

ويسلط التقرير الضوء على فيروسات كورونا بخلاف “كوفيد-19″، والتي يمكن أن تمزّق سكان العالم مع عواقب أكثر فتكا.

وتحذر من أن “ظهور فيروس كورونا يجمع بين قابلية انتقال “كوفيد-19″ وخطورة السارس أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية سيكون مدمرا للحضارة”.