عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لوحة بانكسي للبيع.. صورة للأمل بـ3 ملايين إسترليني

الأربعاء 24 مارس 2021

الخليج 365

تعرض في بريطانيا لوحة رسمها فنان الجرافيتي البريطاني الغامض، بانكسي، لمستشفى إنجليزي، للبيع الثلاثاء.



وقد تم وضع العمل الفني، "جيم تشينجر"، للفنان الشهير الذي مازالت السرية تحيط بهويته، في مستشفى "ساوثهامبتون" بجنوب إنجلترا، خلال الموجة الأولى من تفشي الوباء في بريطانيا العام الماضي.

وتجسد اللوحة المرسومة باليد، طفلا صغيرا يلعب بدمية ترتدي قناعا وعباءة، بينما تظهر دميتا "باتمان" و"سبايدرمان" في سلة مهملات قريبة.

وقد تم صنع اللوحة لأنها "تقدم صورة للأمل"، وتمثل "تكريما شخصيا لأولئك الذين يواصلون مكافحة الوباء".

ومن المنتظر أن تحصد اللوحة أكثر من 3 ملايين جنيه إسترليني (4.15 مليون دولار)، لصالح هيئة خدمات الصحة الوطنية ببريطانيا.

وقد تم عمل نسخة من اللوحة وتسليمها للمستشفى.