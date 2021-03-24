الطيران الإسرائيلي يقصف قطاع غزة بسلسلة غارات عنيفة.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت موقع بدر التابع للمقاومة الفلسطينية جنوب مدينة غزة بعدة صواريخ، وفقا لوكالة شهاب.

ونشر المركز الفلسطيني للإعلام، مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي لهدف داخل القطاع، ويظهر داخل المقطع المصور انفجارات عنيفة تضيء سماء غزة.

وفي ذات الصدد، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، "أغارت طائرات ومروحيات حربية على موقع لإنتاج وسائل قتالية صاروخية، بالإضافة الى موقع عسكري آخر تابع لحماس في قطاع غزة".

وأشار أدرعي إلى أن تلك الهجمات تأتي ردا على إطلاق صاروخ مساء أمس من غزة نحو إسرائيل.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تساهل"، قد ذكرت، في وقت سابق أمس الثلاثاء، بأنه أطلق صاروخ من قطاع غزة، نحو البلدات الإسرائيلية.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة في مدينة بئر السبع بجنوب إسرائيل، دون وقوع إصابات أو أضرار تذكر.

وأكدت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أنه تم إطلاق الصاروخ على مدينة بئر السبع، تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو للمدينة، وبعد وقت قصير أخرجه حراس الأمن من المدينة.