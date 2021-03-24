مواطن يروي تفاصيل تبرعه بالكلى لينهي معاناة شقيقته مع المرض (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: روى المواطن ماجد الشراري، قصة تبرعه بالكلى لشقيقته لإنهاء معاناتها مع المرض منذ 3 سنوات، ومنحه وسام الملك عبدالعزيز. وقال ماجد الشراري خلال مداخلة مع “قناة الإخبارية”:” كنت أشعر بالفرح والسرور بعد تبرعي بالكلى لشقيقتي لإنهاء معاناتها مع المرض”. وتابع: “شقيقتي تعافت بعد العملية الجراحية.. ومنحي وسام الملك عبدالعزيز بعد تبرعي بالكلى أسعدني كثيرا وكان فخرا واعتزازا لي، ويعتبر تشجيعا لكل من يتبرع”.

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