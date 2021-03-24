شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. قائد مركبة متهور كاد يتسبب في كارثة على دائري الرياض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول عدد من المغردين على موقع التواصل “تويتر” مقطع فيديو لقائد مركبة متهور كاد أن يتسبب بحادث خطير، على طريق الدائري الشمالي بين مخرجي 7 و8 بالعاصمة الرياض.
ووثق الفيديو قيام قائد سيارة “كامري” بيضاء بالقيادة بسرعة متهورة، كادت تحدث تصادماً كبيراً، بعدما حاول بطريقة مخالفة العبور من سيارة “مازدا” سوداء .
وحاولت السيارة السوداء تفادي الفعل المفاجئ من قائد السيارة البيضاء، لتخرج عن مسارها قليلا حتى تتجنب الصدام، وعادت إلى مسارها مرة أخرى.
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