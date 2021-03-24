شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. قائد مركبة متهور كاد يتسبب في كارثة على دائري الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول عدد من المغردين على موقع التواصل “تويتر” مقطع فيديو لقائد مركبة متهور كاد أن يتسبب بحادث خطير، على طريق الدائري الشمالي بين مخرجي 7 و8 بالعاصمة الرياض.

ووثق الفيديو قيام قائد سيارة “كامري” بيضاء بالقيادة بسرعة متهورة، كادت تحدث تصادماً كبيراً، بعدما حاول بطريقة مخالفة العبور من سيارة “مازدا” سوداء .

وحاولت السيارة السوداء تفادي الفعل المفاجئ من قائد السيارة البيضاء، لتخرج عن مسارها قليلا حتى تتجنب الصدام، وعادت إلى مسارها مرة أخرى.