شكرا لقرائتكم خبر عن مرور الطائف يضبط قائد مركبة تباهى بسرعته الجنونية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكن مرور الطائف من ضبط قائد مركبة قام بنشر مقاطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود بسرعة عالية جداً، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر. وأوضح المرور أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

كانت هذه تفاصيل خبر مرور الطائف يضبط قائد مركبة تباهى بسرعته الجنونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.