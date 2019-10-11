List تردد قنوات الأفلام الأجنبي على نايل سات “أكتوبر” 2019 بدون تشفير.. تعرف عليهم

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تردد قنوات الأفلام الأجنبي على نايل السات، يزداد البحث عنها في الاجازه الصيفيه قبل الدخول ف العام الدراسي الجديد عبر محرك البحث العالمي “جوجل”، على تردد قنوات أفلام أجنبي حديثة 2019 عبر القمر الصناعي النايل سات، وأحدث ترددات قنوات الأفلام الأجنبى 2019 حديثة بدون تشفير، وحرصًا منا على تقديم كل ما يهم القارئ، نعرض لعشاق ومحبي متابعة الأفلام تردد جميع قنوات الأفلام الأجنبية عبر القمر الصناعي النايل سات، والتي تتميز بعرض جميع الأفلام الأجنبية منها الحصري والجديد والقديم، وفيما يلي عرض لأقوي ترددات قنوات أفلام أجنبي حديثة 2019.
تردد قنوات الأفلام الأجنبي على النايل سات
نعرض لكم من خلال السطور القادمة تردد قنوات الأفلام الأجنبي على النايل سات بالتفاصيل.
تردد قناة 2019 mbc 2 عبر القمر الصناعي النايل سات
يمكنكم مشاهدة العديد من الأفلام الأجنبية المميزة عبر قناة ام بي سي تو من خلال القمر الصناعي نايل سات على التردد التالي:
|قمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|FEC
|نايل سات
|11938 – 11470
|27500
|رأسي
|5/6
تردد قناة Dubai One 2019 دبي 1 على النايل سات
تعد قناة دبي وان من أبرز القنوات العربية المتخصصة في عرض الأعمال الفنية الأجنبية المتنوعة، ولذلك أصبحت من أشهر القنوات العربية وفيما يلي ترددها عبر نايل سات:
- تردد قناة دبي وان.
- تردد/11785
- معدل الترميز/.27500
تردد قناة نجوم هوليود على القمر الصناعي نايل سات
تعتبر قناة نجوم هوليود من أهم القنوات المتخصصة في عرض افلام هوليود وبوليود، وتعود ملكيتها لمجموعة ماجستيك الفضائية المصرية، حيث تميزت بعرض محتوى متنوع التصنيف مابين الأكشن والرعب والكوميدي والرومانسي، وفيما يلي عرض لترددها :
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معامل التصحيح
|نايل سات
|12562
|27500
|رأسي
|3/4
تردد قناة MBC Bollywoo على النايل سات
قناة MBC Bollywood من أشهر القنوات الفضائية التي تعرض الأفلام الهندية الرائعة المدبلجة إلى العربية، يحرص عدد كبير من عشاق الأفلام الأجنبية في الوطن العربي على مشاهدتها، ويمكن متابعتها من خلال القمر الصناعي نايل سات على التردد التالي:
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معامل التصحيح
|نايل سات
|11938
|27500
|رأسي
|3/4
تردد قناة بي فور يو أفلام عبر النايل سات
قناة بي فور يو أفلام عبر النايل سات، أهم القنوات التي تعرض الأفلام الأجنبية عبر نايل سات، خيث تخصصت في عرض الأفلام الأكشن والرومانسي والرعب والعديد من الأفلام الأجنبية المتميزة التي تناسب مختلف أفراد الأسرة العربية.
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|معدل التصحيح
|الاستقطاب
|النايل سات
|11938
|27500
|5/6
|عمودي
أحدث ترددات قنوات أفلام أجنبي 2019
نعرض لكم فيما يلي أحدث ترددات قنوات أفلام أجنبي 2019 التي انطلقت على الأقمار الصناعية واشتهرت بين القنوات الفضائية بعرضها العديد من الأفلام الأجنبية وهي:
- قناة سبايدر مان أكشن
تردد 12604 – أفقى. معامل ترميز 27500
- قناة Hollywood Horror
تردد 12562 – راسي. معامل ترميز 27500
- قناة Imagine Movies
تردد 12360 – راسي. معامل ترميز 27500
- قناة KTV CH2
تردد 11678 – افقي. معامل ترميز 27500
- قناة LTV
تردد 102727 – افقي. معامل ترميز 27500
- قناة kana
تردد 12226 – افقي. معامل ترميز 27500
- تردد قناة Time Movies
تردد 11137 (h) معامل ترميز 27500
- قناة شاروخان فيلم
تردد 10873 راسي معامل ترميز 27500
- قناة إيران فيلم
تردد 11641 – أفقى معامل ترميز 27500
- قناة طلقة هندى
تردد 11603 – أفقى معامل ترميز 27500
- قناة فاميلي هندي
تردد 12562 راسي معامل ترميز 27500
- تردد قناة D movies علي النايل سات
تردد 12604 افقي معامل ترميز 27500
- تردد قناة كانا KANA TV على نايل سات 2019
التردد الأول 12226 – أفقى أو H – معامل ترميز 27500التردد الثانى 11513 – عمودى أو رأسى أو V – معامل ترميز 27500
- تردد قناة ال تى ڤى | LTV
تردد 10727 – أفقى أو H – معامل ترميز 27500
- تردد قناة إماجين موڤيز | Imagine Movies
تردد 12360 – عمودى أو رأسى أو V – معامل ترميز 27500
- تردد قناة بى فور يو بلس | B4U Plus
تردد 12226 – أفقى أو H – معامل ترميز 27500
- تردد قناة الكويتية الثانية | KTV CH2
- التردد الأول 11678 – عمودى أو رأسى أو V – معامل ترميز 27500
- التردد يعمل فقط فى : ( شرق ليبيا – مصر – السودان – جيبوتى – الصومال – بلاد الشام – دول الخليج )
- التردد الثانى بتقنية FULL HD وهو 11054 – عمودى أو رأسى أو V – معامل ترميز 27500
- تردد قناة ام بى سى | MBC
التردد الأول 11938 – عمودى أو رأسى أو V – معامل ترميز 27500
- التردد الثانى 11471 – عمودى أو رأسى أو V – معامل ترميز 27500
- التردد يعمل فقط فى : ( شرق ليبيا – مصر – السودان – جيبوتى – الصومال – بلاد الشام – دول الخليج ). التردد الثالث 11559 – عمودى أو رأسى أو V – معامل ترميز 27500
- التردد يعمل فقط فى : ( غرب ليبيا – الجزائر – تونس – المغرب – موريتانيا )
- تردد قناة نجوم هوليود موڤيز | NJOOM HOLLYWOOD
تردد 12562 – عمودى أو رأسى أو V – معامل ترميز 27500
التردد يعمل فقط فى : ( شرق ليبيا – مصر – السودان – جيبوتى – الصومال – بلاد الشام – دول الخليج )
- تردد قناة الرعب | SCARE
تردد 10873 – عمودى أو رأسى أو V – معامل ترميز 27500
- تردد قناة Dtv الجزائريه
تردد 12406– أفقي أو H أو V – معامل ترميز 27500
- قناة GM MOVIES
12096 H 27500 على قمر ياه سات
- قناة شاروخان فيلم – تردد 10873 راسي
- قناة سبايدر أكشن -تردد 12604 – أفقى
- قناة Hollywood Horror -تردد 12562 – راسي
- قناة Imagine Movies – تردد 12360 – راسي
- قناة LTV – تردد 10727 – أفقى
- قناة إيران فيلم – تردد 11641 – أفقى
- قناة طلقة هندى – تردد 11603 – أفقى
- قناة فاميلي هندي – تردد 12562 راسي
- قناة KTV CH2- تردد 11054 – راسي