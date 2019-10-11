ترددات قنوات الأطفال 2019 الأكثر شهرة في الوطن العربي أبرزهم تردد قناة طيور بيبي toyor baby

نقدم لكم ترددات قنوات الأطفال 2019 الأكثر شهرة في الوطن العربي، وأبرزهم تردد قناة طيور بيبي الجديد، حيث حصلت قنوات الأطفال على مكانة عالية وسط جميع القنوات الفضائية على شاشة التلفزيون، وذلك بسبب تمتعها بمجموعة كبيرة من المميزات الخاصة بها والتي جعلت لها شأن خاص، وتحرص مجموعة من الأسر العربية على متابعتها بصحبة أطفالها بسبب أنها تقوم بتقديم الإعلان الطفولي المتكامل والهام الذي يساعد على تنمية المهارات الفكرية والذهنية للأطفال وتنمية المواهب والقدرات لديهم، كما أنها تساهم في تعريف الطفل على هويته الدينية والعربية، وترسيخ العادات والتقاليد العربية به، وتنمية مبدأ المشاركة في نفسه والتحسين من سلوكه في التعامل مع الآخرين.

ترددات قنوات الأطفال 2019

كما أنها تقوم بالتركيز على المواهب الصغيرة، ومساعدتها وتنميتها، وتقوم تلك القنوات بتقديم المحتوى على شاشتها مترجم إلى العربية الاحترافية، كما أنها تراعي التميز والدقة في اختيار البرامج المعروضة على شاشتها، سواء كانت أفلام أو برامج، وتقوم بعرض نماذج لأطفال مشرفة في المواهب والرياضات المختلفة، لتحفيز الطفل على أن يقتدي بهم، وتم إطلاق تلك القنوات بشكل مجاني من خلال القمر الصناعي النايل سات ليتابعها مجموعة ضخمة من الأسر على مستوى الوطن العربي، لذا اضبط تردد قناة طيور بيبي وطيور الجنة وغيرها من قنوات الأطفال.

تردد قناة طيور بيبي

تلك القناة تبث برامجها لمخاطبة الأطفال العرب ابتداء من عمر السنة، حتى تساعدهم في إدراك الأمور المحيطة بهم، من خلال تمييز صوت الطيور والحيوانات، والتعرف على أشكال الحروف والفواكه والأرقام والألوان، بطريقة ترفيهية ممتعة.

القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC نايل سات 11393 27500 عمودي ألي

تردد قناة MBC 3 للأطفال

تتميز هذه القناة التابعة لشبكة قنوات ام بي سي، التي تشتهر بإنتاجها الضخم، واستمرارها في تطوير وتحسين البرامج الخاصة بها، مما جعلها من أشهر القنوات وأكثرها انتشاراً على مستوى الوطن العربي، وبالأخص لقيامها بعرض مجموعة من الأفلام الكرتونية المميزة والبرامج والأغاني الهادفة، التي تصب في مصلحة الطفل العربي والأسرة، كما أنها تستند إلى استخدام اللغة العربي في كل المحتوى المقدم على شاشتها.

القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC نايل سات 11470 27500 رأسي 3/4

تردد قناة دودو كيدز 2020

يتم عرض تلك القناة من خلال القمر الصناعي النايل سات، والتي تقوم بعرض مجموعة من أشهر الأفلام الكرتونية، وتقوم بإذاعة برامجها المختلفة بدون توقف يومياً على مدار 24 ساعة طول أيام الأسبوع، بدون تشويش ومن خلال جودة عالية للغاية.

القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC نايل سات 12604 27500 أفقي ألي

تردد قناة زووم أطفال 2020

تعتبر من أهم القنوات الحديثة المتخصصة للأطفال على القمر الصناعي النايل سات، والتي تقوم بإذاعة مجموعة كبيرة من الأفلام التي توفر الترفيه والتسلية المطلوبة للصغار طوال اليوم وللأعمار المختلفة، كما أنها تقدم الأفلام الإنجليزية مترجمة ومدبلجة باللغة العربية الفصحى، وبالعامية المصرية.

القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC نايل سات 12604 27500 أفقي ألي

تردد قناة سمسم للأطفال 2019

هي قناة إسلامية تعمل على مخاطبة الأطفال من عمر الثلاث سنوات وحتى 15 سنة، وهي قناة سعودية تعمل على بث برامجها لأطفال المسلمين في كافة أنحاء العالم العربي، وتهدف إلى ترسيخ العادات والتقاليد العربية والإسلامية، وتعرفهم على حضارتهم الإسلامية وهويتهم العربية، والثقافات العريقة وتحثهم على التمسك بعاداتهم وتقاليدهم العربية.

القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC نايل سات 11483 (h) 27500 أفقي 5/6

تردد قناة أطفال ومواهب 2019

هي قناة سعودية انطلقت من محافظة جازان بالمملكة العربية السعودية من خلال القمر الصناعي النايل سات منذ عام 2017، كما تقوم القناة ببث مجموعة أغنيات للأطفال من إنتاجها مثل وداع تالا، وأختي الصغيرة.

القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC نايل سات 11353 27500 عمودي ألي

تردد قناة سبيس تون 2020

تقدم قناة سبيس تون مجموعة كبيرة من أحدث الأفلام الكرتونية القديمة والحديثة، وتحرص على عرض الأناشيد والأغنيات الخاص.ة بالأطفال باللغة الانجليزية، والتي من خلالها تخاطب الطفل، بالإضافة إلى مجموعة من البرامج الأخرى المقدمة باللغة العربية.

القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC نايل سات 11785 27500 عمودي ألي

تردد قناة طيور الجنة 2020

تتمتع قناة طيور الجنة بمجموعة من المميزات الهامة الكثيرة، فهي تقدم مجموعة من الأغنيات والأناشيد للأطفال، والتي تحتوي على مجموعة من الدروس والنصائح المهمة لهم في تحسين السلوك لديهم، وتبث بهم روح المسؤولية والتعاون تجاه أهلهم والمجتمع، إلى جانب مجموعة كبيرة متنوعة من الأفلام والبرامج الكرتونية.

القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC نايل سات 11636 27500 عمودي 3/4

قناة كوجي للأطفال

تتمتع تلك القناة بمشاهدة كبيرة بالأخص من الأسر المسيحية التي تعيش في الدول العربية ودول المهجر، فهي تعتبر القناة المسيحية الأرثوذكسية الأولى التي تخاطب أطفل الأقباط، وتعلمهم مبادئ الدين المسيحي وتعاليم الكنيسة، وتبث فيهم روح التسامح والمحبة عن طريق الترانيم التي تقدمها، إلى جانب البرامج الدينية والترفيهية وتعليم الطفل القراءة والرسم والكتابة وعدد كبير من أهم الأمور الحياتية من خلال شاشتها.

القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC نايل سات 11636 (v) 27500 عمودي 3/4

وتعتمد هذه القنوات على أحدث الأنظمة والتقنيات التي تتيح لكم المشاهدة بأعلى جودة وأنقى صورة، ومن خلال ذلك المقال عرضنا لكم مجموعة من ترددات قنوات الأطفال الأكثر شهرة على مستوى الوطن العربي.