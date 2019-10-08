“إحداثيات مُؤكدة” تردد قناة سوريا درما الجديد أكتوبر 2019 على القمر نايل سات وعرب سات

مع تزايد البحث عن تردد قناة سوريا دراما والت تقدم الدراما السورية في أبهى صورها، فكان لِزاما علينا إعداد هذا التقرير عن تردد قناة سوريا دراما وهي القناة التابع ملكيتها لهيئة الإذاعة والتلفزيون السورية، وسنستعرض من خلال هذا التقرير ترددات قناة سوريا دراما على القمر نايل سات، وكذلك على القمر عربسات، كما سنستعرض أيضا أهم وأشهر الأعمال الدرامية التي تعرضها القناة على شاشاتها المتميزة، أما عن قناة سوريا دراما، فمن الجدير بالذكر أن القناة تبث وتقدم محتواها على مدار الساعة، بدون أي توقف أو انقطاع أو تشويش، كما تبث القناة محتواها بصورة مفتوحة مجانية بدون تشفير.

وتجدر الإشارة أن القناة قد تطور من نفسها خلال الفترة الماضية، واستطاعت قناة سوريا دراما أن تنافس بقوة على خريطة القنوات الدرامية، كما استطاعت القناة في الفترة والوجيزة الماضية أن تتربع على عرش القنوات الدرامية العربية من حيث نسب المشاهدة، وهذا بفضل المحتوى المتميز والتغطية الجغرافية الواسعة لبث القناة، هذا وقد تم انطلاق القناة منذ ما يقرب من 19 أعوام، وتحديداً في عام 2019.

التردد الجديد والصحيح لقناة سوريا دراما على نايل سات وعرب سات

هذا وقد عمدت قناة سوريا دراما في الفترة الأخيرة إلى الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية من خلال ما تقدمة من أعمال درامية وبرامج متنوعة، لهذا استحقت قناة دراما سوريا Syrian Drama TV أن تنال الرضا التام من متابعيها، ويمكن استقبال تردد قناة سوريا دراما على القمر نايل سات بعد التحديث الأخير للقناة على نايل سات، كما يمكن استقبال القناة أيضا على القمر عرب سات.

اهم برامج قناة سوريا دراما

برنامج خيال الظل.

دراما خمسيات عن الهوى والجوى.

برنامج المشهد الفني.

ستديو دراما.

برنامج منمنمات

تردد قناة سوريا دراما Syrian Drama على الأقمار نايل سات وعربسات

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب النايل سات 11179 27500 5/6 أفقي النايل سات 11180 27500 5/6 أفقي العرب سات 12054 27500 3/4 عمودي

أشهر الأعمال الدرامية التي تقدمها قناة الدراما السورية

مسلسل حنين

مسلسل طوق البنات

مسلسل وهم

مسلسل عريس الهنا

مسلسل سليمو وحريمو

مسلسل وعدتني يا رفيقي

مسلسل وحدن

مسلسل روزنا

مسلسل الرابوص

مسلسل ما بتخلص حكايتنا

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وتجدر الإشارة إلى أن قناة سورية دراما هي قناة تتبع ملكيتها للحكومة السوارية، فهي من قنوات التلفزيون العربي السوري، ومع الانطلاقة الأولى للقناة في يناير 2019، استهدفت القناة الجمهور السوري والعربي بأعمال درامية ناجحة، وما زالت تلك الأعمال عالقة بأذهان عشاق القناة ومتابعيها منذ لحظة بثها الأولى، كما تهتم القناة من خلال ما تقده من أعمال درامية وبرامج متنوعة بالقضايا المعيشية والحياتية للمجتمع السوري، وكذلك القضايا العربية.