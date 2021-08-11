تردد قناة SSC SPORT الجديد 2021 الناقلة مباراة الفيحاء والاتحاد من الدوري السعودي

تردد قناة SSC SPORT الجديد 2021، تنقل قناة SSC باقة من أقوى الدوريات العربية التي يتابعها الكثير من عشاق الساحرة المستديرة وعلى رأسها مباريات الدوري السعودي وكأس السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين ودور الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وغيرها كثير، عليك دفع اشتراك شهري بسيط جداً لمتابعة كل جديد تعرض قناة SSC تبلغ قيمته 100 ريال سعودي لعام كامل، حيث تستخدم قناة SSC الكثير من الإمكانيات والتقنيات العالية التي تمنع أن يحدث أي توقف او تشفير وتشويش بالإشارة خلال عرض المحتوى وهذا ما يزيد ثقة الكثير بها، تعمل قناة SSC SPORT طوال 24 ساعة بدون توقف ويمكن لمختلف الاجهزة التقاط إشارتها لأنها تعمل بكامل قوتها من النايل سات عرب سات، تابعوا التقرير التالي للحصول على تردد قناة SSC SPORT.

تردد قناة SSC SPORT الجديد 2021

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 12523.

الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : ¾.

موعد الفيحاء والاتحاد من الدوري السعودي

اليوم الأربعاء الموافق 11/8/2021 وبعد قليل سوف تذاع مباراة قوية و يخوضها فريق الاتحاد ضد الفيحاء من الدوري السعودي الأسبوع الأول من الموسم الجاري، في تمام الساعة 6.15 مساءً بتوقيت القاهرة يتم نقل البث الحي المباشر لمباراة الفيحاء ضد فريق الإتحاد و في الساعة 7.15 بتوقيت المملكة العربية السعودية والأرضية التي يؤدي بها الفريقين المباراة تكون ملعب مدينة المجمعة الرياضية ومعلقها الرسمي مشاري القرني.

تردد قناة SSC SPORT على عرب سات