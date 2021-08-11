تردد قناة اون تايم سبورت 2021 المفتوحة on time sports على نايل نايل سات

تردد قناة اون تايم سبورت 2021 الجديد ، يبحث عنه عشاق كرة القدم لمتابعة الدوري ، وكافة البطولات المحلية والعربية والعالمية، لذلك نوفر لمتابعينا تردد on time sports ، ليمكنهم مشاهدة المباريات الحصرية وكذلك الأخبار الرياضية العالمية و المحلية ، ونوضح أيضا التردد الأرضي للقناة التابعة لشبكة اون تايم حيث يستطيع المشاهد الاستمتاع بما تقدمه من محتوى بإشارة بث قوية وجودة عالية و أيضا صورة رائعة ونقاء للصوت بلا توقف ، مجانا دون رسوم اشتراك

تردد قناة اون تايم سبورت 2021

نقدم الآن تردد القناة الفضائية الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، وهو كالتالي:

التردد:10853.

الاستقطاب: افقي.

معامل تصحيح الخطأ:5/6 .

معدل الترميز:27500.

تردد On Time Sport 3

ونعرض أيضا تردد أون تايم سبورت 3 on time sport على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12303

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد اون تايم الأرضي

بينما تردد اون تايم الأرضي الذي تبث الشبكة من خلاله برامج القنوات المفتوحة التابعة لها، هو كالتالي:

التردد على التليفزيون الأرضي الرقمي هو : UHF 32.

التردد الأرضي (التماثلي): UHF9

مباريات الدوري المصري

كما هو معروف أن مجموعة قنوات أون تايم سبورت On Time Sport تمتلك الحق الحصري في نقل مباريات الدوري المصري.

أيضا تملك حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا للمباريات التي تجري على أرض مصر عبر البث الأرضي.

وتنقل من خلال 3 قنوات تحمل نفس الاسم، جميع الأحداث الرياضية المحلية في مختلف الألعاب الرياضية.

أيضا، تقدم القناة مجموعة من البرامج الرائعة عبر شاشتها على مدار اليوم، يقدمها أشهر نجوم الإعلام الرياضي