ضبط تردد قنوات ssc الرياضية الجديدة الناقلة لدوري الأمير محمد بن سلمان “مجانا”

ضبط إشارة تردد قنوات ssc الرياضية السعودية الجديدة عبر الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات، هو ما سننقله لكم الآن ، كم استقبالها من خلال الرسيفر العادي بجودة sd ، وأيضا بجودة hd، وذلك في ظل تزايد البحث عنه مؤخرا باعتبار قناة اس اس سي من القنوات السعودية التي تقوم بعرض كافة المسابقات المحلية في المملكة، ومنها الدوري السعودي ، وكذلك الأحداث الرياضية التي ستقام في المملكة العربية السعودية ومنها السوبر الأسباني ، وكاس الملك.

تردد قنوات ssc الرياضية الجديدة

تسعى قناة ssc التي تديرها شبكة mbc بالتفاوض مع نايل سات لحجز تردد لها بجودة sd و آخر بجودة hd، Y` .

فيما تبث برامجها الآن عبر القمر الصناعي عربسات بدر على التردد :

القمر الصناعي: عربسات- بدر.

الاتجاه: 26 شرق

التردد12418:

موعد انطلاق قنوات اس اي سي الرياضية

أخيرا، أجرت شركة الرياضة السعودية اتفاق شراكة مع شبكة mbc الفضائية، لبث قنوات ssc الرياضية الجديدة على الأقمار الصناعية المختلفة.

وبناء على عقد الشراكة بينهما، أتاحت شبكة mbc ، ترددات قنوات Ssc على عربسات اعتبرا من يوم5 أغسطس .

بينما يبدأ عملها مع انطلاق الدوري السعودي يوم 13 من الشهر الحالي.

أهم البطولات التي ستنقلها قنوات Ssc الرياضية

يمكن استقبال قنوات Ssc الرياضية السعودية مجاناً من خلال تطبيق شاهد vip بالنسبة للمشتركين فيه.

أما عن البطولات المحلية والعالمية التي ستنقلها القنوات، فأهمها: