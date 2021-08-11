ضبط إشارة تردد قنوات ssc الرياضية السعودية الجديدة عبر الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات، هو ما سننقله لكم الآن ، كم استقبالها من خلال الرسيفر العادي بجودة sd ، وأيضا بجودة hd، وذلك في ظل تزايد البحث عنه مؤخرا باعتبار قناة اس اس سي من القنوات السعودية التي تقوم بعرض كافة المسابقات المحلية في المملكة، ومنها الدوري السعودي ، وكذلك الأحداث الرياضية التي ستقام في المملكة العربية السعودية ومنها السوبر الأسباني ، وكاس الملك.
تردد قنوات ssc الرياضية الجديدة
تسعى قناة ssc التي تديرها شبكة mbc بالتفاوض مع نايل سات لحجز تردد لها بجودة sd و آخر بجودة hd، Y` .
فيما تبث برامجها الآن عبر القمر الصناعي عربسات بدر على التردد :
- القمر الصناعي: عربسات- بدر.
- الاتجاه: 26 شرق
- التردد12418:
موعد انطلاق قنوات اس اي سي الرياضية
أخيرا، أجرت شركة الرياضة السعودية اتفاق شراكة مع شبكة mbc الفضائية، لبث قنوات ssc الرياضية الجديدة على الأقمار الصناعية المختلفة.
وبناء على عقد الشراكة بينهما، أتاحت شبكة mbc ، ترددات قنوات Ssc على عربسات اعتبرا من يوم5 أغسطس .
بينما يبدأ عملها مع انطلاق الدوري السعودي يوم 13 من الشهر الحالي.
أهم البطولات التي ستنقلها قنوات Ssc الرياضية
يمكن استقبال قنوات Ssc الرياضية السعودية مجاناً من خلال تطبيق شاهد vip بالنسبة للمشتركين فيه.
أما عن البطولات المحلية والعالمية التي ستنقلها القنوات، فأهمها:
- دوري الأمير محمد بن سلمان.
- السوبر السعودي
- كأس خادم الحرمين
- التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
- دوري أبطال أسيا.
- أيضا، كأس أسيا 2023 في الصين
- كذلك الاتحاد الآسيوي، وأيضا كأس السوبر الأسباني .
- كما ستنقل القنوات كأس السوبر الإيطالي
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط تردد قنوات ssc الرياضية الجديدة الناقلة لدوري الأمير محمد بن سلمان “مجانا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على دليل الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.