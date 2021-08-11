موعد صرف معاش تكافل وكرامة أغسطس 2021 و الاستعلام بالرقم القومي

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أغسطس 2021، يبحث الكثير من المواطنين خلال هذه الأيام عن الموعد الرسمي للحصول على موعد صرف المعاش الشهري ل تكافل وكرامة، مع كل شهر تحدد وزارة التضامن الاجتماعي موعد يحصل فيها المستفيدين على المبالغ المستحقة وتهتم جداً أنها لا تؤجل او تاخر عمليات الصرف نظراً لاحتياج الكثير من الأسرة لهذا المال الذي يجلبون منه كل ما يحتاجونه من طعام وشراب ودواء، هناك فئات معينة يستحق له الحصول على معاش تكافل وكرامة وتلك الفئات هو الأكثر استحقاقاً الذي يهتم بهم أيضاً السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال التقرير التالي نوضح لكم موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس الجاري.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أغسطس 2021

أعلنت الدكتورة نيفين القباج ووزيرة التضامن الإجتماعي في تصريح رسمي على إحدى القنوات الفضائية دي أم سي أن موعد صرف معاش تكافل وكرامة من شهر أغسطس يكون يوم الأحد القادم الموافق 15 من أغسطس، حيث تتم عملية الصرف بمنتهى الاستقرار والهدوء.

كل شخص مستفيد من تكافل وكرامة لديه فيزا خاصة به يقوم بصرف المعاش من خلالها من مختلف فروع مكاتب البريد المصري كما يمكن السحب من ماكينات atm بكل سهولة عن طريق وضع الفيزا وإدخال رقم السري وتحديد المبلغ ثم النقر على سحب.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

لمعرفة كل ما هو جديد عن تكافل وكرامة يرجى زيارة الموقع الرسمي للوزارة من خلال الضغط على هذا الرابط وزارة التضامن الاجتماعي.

إدخال الرقم القومي.

الضغط على زر استعلام.

يتم عرض ما تبحث عنه من تفاصيل ومعلومات دقيقة عن المعاش أو شروط التسجيل.