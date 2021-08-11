موعد مباريات اليوم.. موعد مباراة تشيلسي وفيريال الإسباني اليوم 11 / 8 / 2021

موعد مباراة تشيلسي وفيريال الإسباني، يترقب عشاق الكرة العالمية اليوم الأربعاء الموافق 11 أغسطس 2021، واحدة من المباريات المهمة في كأس السوبر الأوروبي، حيث تجمع بين كلا من تشيلسي الإنجليزي الفائز بدوري أبطال أوروبا 2021، وفياريال الإسباني الفائز بلقب الدوري الأوروبي، حيث يبحث جميع عشاق الكره خلال الساعات الأولى الصباحية من اليوم عن موعد المباريات والتي سيتم استعراضها خلال السطور التالية.

موعد مباراة تشيلسي وفيريال الإسباني

ومن المقرر أن يستضيف نادي تشيلسي الإنجليزي نظيرة فريال الإسباني في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويستضيف اللقاء ملعب ويندسور بارك بمدينة بلفاست بإيرلندا الشمالية.

كما يفتتح اليوم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أولى مباريات موسم 2021- 2022، والتي يستضيفها فريق الفيحاء الصاعد حديثاً من دوري الدرجة الأولى على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضد فريق الاتحاد، وأنهى النمور الموسم الماضي في المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري السعودي. يذكر أن الموسم الماضي كان قد انتهى بحصول نادي الهلال على اللقب.

مباريات اليوم الدوري المصري

أما عن موعد مباريات اليوم للدور المصري، فمازالت المنافسة مشتعلة بين قطبي الكرة المصرية على الصدارة، مما يضفي روح حماسية على المباريات الحالية، ومما يزيد من لهيب لقاء اليوم هي الندية والقوة التي تتسم بها مباراة الكلاسيكو بين الأهلي والإسماعيلي، ويلتقي الفريقان على ستاد الإسكندرية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.