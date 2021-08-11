احدث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2021 نايل سات بجودة HD

احدث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2021 ، من خلال هذه المقال اليوم نعرض لكم التردد الجديد الخاص بالقناة والتي تعد من القنوات الفضائية الفريده من نوعها من حيث محتواها المميز والذي يتضمن عرض افلام وثائقية طويله وقصيره بالاضافه الي عرض العادات والتقاليد في البيية البريه وما يحدث علي ارضها بالتفاصيل الكامله وكيف يعيش الحيوانات في الغابات في مختلف دول العالم ، وتجدر الاشارة ان القناه يتم بثها من خلال قمر النايل سات حصريا دون رسوم اشتراك اضافيه وتتمتع باقوي اشارة متوفره في مجال الارسال التلفزيوني نظرا لاستخدامها احدث التقنيات التكنولوجيه الحديثه .
احدث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2021
نجحت قناة ناشيونال جيوغرافيك في ان تلفت الانظار لها من خلال ااهتمامها الكبير بالمحتوي المعروض من خلال شاشتها والذي لا يتوفر عبر قنوات اخري لذا استطاعت القناه خلال فتره وجيزه من انطلاقها ان تنال هذه الشهره الواسعه التي جعلتها تتصدر مراتب البحث الاولي في محرك جوجل ولهذا السبب اهتممنا اليوم ان نستعرض لكم كافه الترددات الجديده للقناة لتقوم باستقبالها من خلال جهاز الرسيفر المتوفر لديكم ، وتجدر الاشارة ان القناه تتمتع بجوده عاليه لاشارة الصوت والصورة لها وهذا يجعل المساهد يستمتع بالمحتوي الذي يعرض له من خلال شاشة القناه .
التقاط اشارة قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات
من خلال فقرتنا التاليه تتابعون اهم ما يمكنكم اتباعه من اجل ان تستقبلون الاشارة الجديده
لقناة ناشيونال جيوغرافيك من خلالها حيث يمكنكم تثبيته عبر قائمة الاعدادات من خلال الترددات الاتيه :
- التردد 11043
- الاستقطاب عمودي
- معدل الترميز 27500
- القمر الصناعي نايل سات
- معامل تصحيح الخطأ 5/6
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