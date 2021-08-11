ترقبوا..ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر موقع وزارة التربيه والتعليم

ظهور نتيجة الثانويه العامة 2021 ، حاله من القلق والتوتر تسيطر علي عقول طلاب الثانويه العامة وذلك بسبب انتظارهم لليوم التي ستقوم فيه وزارة التربيه والتعليم باعلان تتائجهم والتي افادت انها ستكون خلال ايام قليله من الان اي انها من المتوقع ان تظهر الاسبوع المقبل وسيتم اعلانها بعد الاعتماد من قبل وزير التربيه والتعليم الدكتور طارق شوقي حيث سيتم الكشف عنها عبر مرتمرا صحفي سيتم اذاعته عبر التلفزيون الرسمي للدوله المصريه ومن ثم يقوم الطلاب بعدها بالدخول علي رابط بوابة الثانويه العامه من اجل الاستعلام عن درجاتهم بواسطة رقم الجلوس
ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021
ادي طلاب الصف الثالث الثانوي لكلا من الشعبتبن الادبيه والعلميه امتحانات نهاية العام للدور الاول خلال شهر يوليو الماضي من خلال اللجان المدرسيه التي تم تأمينها بشكل كامل من خطر وباء كورونا وذلك بالزامهم بارتداء الكمامات والتباعد فيما بينهم حيث تم اختبارهم من خلال الامتحانات الالكترونيه المحمله عبر جهاز التابلت او اجابتهم في البابل شيت حيث يمكن لكل طالب اختار احدي الوسيلتين من اجل وضع اجابته النهائية من خلالها والاوراق الان قيد المراجعه الالكترونيه تحت قيادات شياديه ولا يوجد اي تدخل بشري في عمليه وضع الدرجات ورصدها .
خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة
من خلال هذه الفقره نستعرض لكم مجموعه هامه من الخطوات التي يمكنكم اتباعها من اجل التعرف علي درجات طلاب الثانويه العامه وذلك بعد اعتمادها من قبل السيد وزير التربيه والتعليم وذلك عبر اتباع الاتي :
- تسجيل الدخول عبر رابط بوابة الثانويه العامة
- تحديد الصف الدراسي المستعلم عنه
- كتابة رقم الجلوس والاسم
- التاكد من صحة البيانات المسجله .
- الضغط علي زر اظهار النتيجة .
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