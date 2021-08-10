حساب المواطن الدفعة 45 .. نتائج الأهلية عبر hrsd.gov.sa

حساب المواطن الدفعة 45 .. يعتبر حساب المواطن أحد أكبر المشروعات الدعمية التي تقدمها الحكومة بالمملكة العربية السعودية،حيث تخطى النفاق فيها حاجز الـ 100 مليار ريال سعودي وذلك منذ إنشاءه حتى صرف الدفعة 45 (شهر أغسطس 2021م) وذلك لإعانة المواطنين السعوديين الذين يستحقون الدعم لسداد احتياجاتهم اليومية من غذاء ودواء لمواجهة الغلاء حيث تشهد المملكة موجة من الغلاء بسبب تداعيات فيروس كورونا بعدما شهدت الأسعار في الفترة الأخيرة ارتفاع ملحوظ ولم يعد عاتق المواطنين البسطاء يتحمل تلك الارتفاعات.

حساب المواطن الدفعة 45

ومن ثم تعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية دائما على صرف حساب المواطن لكل المسجلين المستحقين للدعم في المملكة وذلك بشكل منتظم وشهري، لكي يستطيع أصحاب الدعمن للدعم في تلبية احتياجاتهم من لوازم الحياة اليومية كالمأكولات والملابس أولا بأول، حيث يتم صرف حساب المواطن الدفعة الـ 45 يوم 10 من شهر أغسطس الجاري وذلك حسبما أعلنت وزارة العمل السعودية.

رابط الحصول على حسـاب المواطـن الدفعة 45

تم قبول أكثر من 13 مليون مستحق في السعودية حتى الآن في في حساب المواطن الدفعة 45 في المملكة العربية السعودية حيث قاموا بالتسجيل في حساب المواطن إلكترونيا، بعد ما تطابقت عليم الشروط في الانضمام ومازال الباب مفتوح لتلقي مشتركين جدد ومن ثم يمكن لك عزيزي القارئ الذي تم اشتراكك والذين ممن ينطبق عليهم تلك الشروط معرفة الدخول على حساب المواطن عبر اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب التسجيل في موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية من هنا.

ثم يقوم الراغب في التسجيل بكتابة البيانات الشخصية التي يطلبها منك موقع التسجيل.

بعد ذلك أدخل الرقم السري الخاص بك والرمز المرئي كذلك.

ثم يقوم المسجل بتوضيح الحالة الاجتماعية والمادية والمهنية

يقوم الراغب في التسجيل بكتابة الرقم الخاص بحسابه البنكي لأنه سيتم إضافة المساعدة المادية عليه.

شروط التقديم في حساب المواطن