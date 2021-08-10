تردد قنوات القرآن الكريم على النايل سات 2021 .. أقوى Frequency

تردد قنوات القرآن الكريم على النايل سات 2021 .. تتميز تردد قنوات القرآن الكريم على النايل سات التي تم إنشائها من أجل إبراز سماحة الإسلام وإذاعة آيات القرآن الكريم بصوت افضل المقرأين في العالم العربي والإسلامي كما أن قنوات القرآن الكريم تدعو إلى الخير وتعزيز القيم بين المسلمين. كما أن تلك القنوات المباركة تعمل على تعزيز وتعليم مخارج الأصوات بجانب الاستمتاع بأجمل الأصوات التي تشعرك بمعية الصلة مع الله بالاستماع لتلاوة القرآن حيث تم تدشين تلك القنوات من أجل ترسيخ قنوات تجذب المستمعين إلى الاستماع لآيات الله عز وجل.

تردد قنوات القرآن الكريم على النايل سات 2021

لا يكتفي المسلمين بتشغيل قنوات القرآن في رمضان بل يمتد الأمر ليشمل جميع أيام السنة لذلك يبحث العديد من المسلمين في شتى أنحاء العالم الإسلامي والعربي عن تردد قنوات القرآن الكريم 2021، والتي تتميز بمكتبة شاملة من أفضل المصاحف الصوتية والتي تتوزع بين أفضل القراء والمشايخ في العالم العربي والإسلامي والذين يتميزون بأصواتهم المتنوعة العزبة. كما تشمل القنوات القراء والمشايخ الموجودين على الساحة بالإضافة إلى أصوات القراء الذين رحلوا عن عالمنا تاركين تراثا سيتوارثه الأجيال إلى قيام الساعة.

تـردد قناة المجد للقران على القمر الصناعي نايل سات

التردد : 12053

الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 4/3

الجودة : SD

تردد قنـاة المجد للقران على القمر الصناعي عرب سات

التردد : 12475

ثم الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 4/3

الجودة : SD

تردد العفاسي على القمر الصناعي عرب سات

التردد : 10727

ثم الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 4/3

الجودة : SD

تردد السعودية قرآن على القمر الصناعي عرب سات

التردد : 12149

ثم الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 4/3

الجودة :SD

تردد أهل القرآن على القمر الصناعي عرب سات