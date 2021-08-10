نتائج الثالث المتوسط 2021 العراق برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

نتائج الثالث المتوسط 2021 العراق، أدى جميع طلبة وطالبات الثالث المتوسط الامتحانات النهائية الدور الأول خلال الفترة الماضية حيث استغرقت فترة الامتحانات نحو 20 يوم وسط إجراءات احترازية دقيقة من وزارة التعليم ووزارة الصحة، كما وفرت وزارة التعليم العراقية خلال فترة الامتحانات العديد من المراجعات النهائية عبر القنوات التعليمية والمنصات التابعة لها لكي يستفيد الطلاب جميعاً و يؤدون الامتحان بشكل أفضل لتحقيق النجاح، تابعوا معنا الفقرات التالية للإطلاع على نتيجة الثالث المتوسط.
نتائج الثالث المتوسط 2021 العراق
أكد وزير التربية والتعليم الدكتور على حميد أن العراق مازالت تعاني من أزمة كورونا لكن بعزيمة الطلاب وجهد وزارة الصحة والكوادر الطبية مرت فترة الامتحانات بكل هدوء وهذا ما جعل سيادة الوزير يقدم لهم خالص التحية والشكر على المجهود المبذول من أجل الطلاب، كما أكد على حميد ان خلال الأيام القادمة سوف يتم اعتماد نتائج الطلاب الأوائل من الصف الثالث المتوسط بالعراق و يتم رفع النتائج إلكترونية على الموقع الرسمي للوزارة توفيراً في الوقت والمجهود على الطلاب، كما هناك بعض المصادر التي تطمئن الطلاب وأولياء الأمور بأن النتائج هذا العام تكون مرتفعة عن العام الماضي ونتمنى للطلاب جميعاً النجاح والتوفيق.
رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط العراق 2021
- للتعرف على النتيجة من الموقع الرسمي يرجى الضغط على هذا الرابط وزارة التربية والتعليم العراقية.
- إدخال رمز التحقق.
- إختيار نتائج المتوسط.
- إدخال رقم الجلوس.
- الضغط على عرض النتيجة.
- يتم عرضها في حالة تواجدها على الموقع وقت الاستعلام.
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