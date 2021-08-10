نتائج الثالث المتوسط العراق pdf..عبر موقع وزارة التربية العراقية نتائجنا

نتائج الثالث المتوسط العراق pdf.. بعدما انتهى طلاب الصف الثالث المتوسط بدولة العراق أمس بأداء آخر الامتحانات هرع العديد من الطلاب العراقيين للبحث عن نتيجة الصف الثالث المتوسط بالعراق .لكن من جهتها قالت وزارة التربية والتعليم بالعـراق عن أنها ستطلق العديد من المنصات الإلكترونية على الإنترنت ليتثنى لطلبة وطالبات الصف الثالث المتــوسط بدولة العراق من معرفة النتـائج التي خاضوا بها الدور الأول، بعدما رصدت الوزارة حالات من القلق والتوتر بين الطلبة وأولياء أمورهم .
نتائج الثالث المتوسط العراق pdf
بعد يوم واحد فقط من انتهاء امتحانات الصف الثالث المتوسط بالعراق ضجت المواقع بالبحث من قبل العديد من الطلبة والطالبات العراقيين من الذين خاضوا امتحانات الصف الثالث المتوسط الدور الأول عن رابط موقع نتائجنا. والذي يعتبر أحد الروابط التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم بالعراق عن تحميل نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط الدور الأول على ذلك الرابط بعد الانتهاء من رصد وتصحيح الدرجات من خلال كتابة رقم المقعد للطالب أو الطالبة الذين امتحنوا عليه الامتحانات.ومن ثم على الراغبين في البحث عن نتائجهم الدخول على موقع نتائجنا الذي أعلنت وزارة التربية العراقية وانتظار تحميل النتائج عليه.
رابط مـوقع نتائجنا نـتائج الثالـث المتوسط العراق
الآن يمكن لجميع طلبة وطالبات الصف الثالث المتـوسط الدور الأول في دولة العـراق من معرفة نتـائج الثالث المتـوسط العراق pdf .وذلك عبر أحد منصات وزارة التربية العراقية موقع “نتائجنا”، عبر باتباع الخطوات التالية:
- يمكن لطلاب الصف الثالث المتوسط بالعراق معرفة نتـائج الثالث متوسط بالدخول على موقع نتائجنا من هنا.
- ثم يقوم طالب الصف الثالث المتوسط بالعراق بالضغط على أيقونه “نتائج الطلاب”.
- بعد ذلك ستظهر نتائج الثالث المتوسط الدور الأول بالعراق ثم يقوم بالضغط عليها.
- ثم بعد ذلك يقوم الطالب بالصف الثالث المتوسط بإدخال رقم جلوس الطالب أو الطالبة الخاصة بهم.
- أخيرا يضغط بعد ذلك طالب الصف الثالث المتوسط أو الطالبة. على عرض النتائج وسوف تظهر لك النتيجة حال تحميلها.
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