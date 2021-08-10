تردد قناة براعم الجديدة 2021 بأقوى إشارة على نايل سات

تردد قناة براعم الجديدة 2021 بأقوى إشارة، اختار لطفلك ما يستفيد منه من كل الجوانب الترفيهي والتعليمي وهذا لأنه يقضي أطول وقت أمام التلفزيون، كوني على ثقة ان اختيارك صحيح لقناة براعم وهذا تقييم الكثير من المتابعين الذين سبق لهم ضبط إشارتها والآن أطفالهم يستمتعون بالوقت بدون ملل في رؤية كل جديد ومفيد، قناة براعم تعرض محتوى كرتوني في غاية التميز بجانب عدد كبير من الرسوم المتحركة والأغاني والأناشيد التي تشعر الطفل بالسعادة والفرح وسوف يقوم بترديدها طوال اليوم، تعمل قناة براعم على الكثير من الأقمار الصناعي لكن الطاقة الكاملة تبثها قناة براعم من خلال القمر الصناعي نايل سات وتلك القمر يمكن لجميع الأجهزة استقباله بدون أي صعوبة، ننشر لسيادتكم الآن تردد قناة براعم الجديدة 2021.

تردد قناة براعم الجديدة 2021 بأقوى إشارة

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11603.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: HD.

قناة براعم الجديدة

تأسست قناة براعم منذ عام 2009 ومن ذلك الوقت وهي تتمتع بشهرة واسعة جداً وهذا جزء كبير من النجاح الكبير الذي تمكنت من تحقيقه في فترة قصيرة من الانطلاق جعلت عمليات البحث عنها مرتفعة جداً طوال اليوم، تعمل قناة براعم بشكل مجاني دون اي اشتراك ولا تتوقف على مدار 24 ساعة لأنها تعلم مدى اعتماد الطفل الصغار عليها في الاستمتاع بوقت الفراغ وخااصتاًً أن هذه الفترة إجازة نهاية العام، تناسب قناة براعم الأطفال من سن 3 سنوات فما فوق لأنها تعرض أناشيد تعليمية تساعد الصغار على تعلم النطق والحروف والأرقام بكل سهولة وعند ضبطها تعمل بأفضل جودة.