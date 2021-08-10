الأن.. تحمل صور تهنئة يوم عاشوراء 2021 | رسائل تهانئ بيوم عاشوراء 1443 مكتوبة

تحميل صور تهنئة يوم عاشوراء 2021، رسائل تهانئ بيوم عاشوراء 1443 مكتوبة، لم يتبقي سوي أسبوعًا واحدًا على حلول يوم عاشوراء 2021، الذي ينتظره جموع المسلمين من العام للاخر، للتفرغ إلى العبادة والصوم والصلاة، خاصة وأنه من أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالي، ولذلك يبحث الأن المواطنين عن موعد حلول يوم عاشوراء ورسائل التهانئ بهذا اليوم، والتي سيتم استعراضهم خلال السطور التالية.

موعد يوم عاشوراء 2021 -1443

يعتبر يوم عاشوراء واحد من الأيام والمناسبات الدينية الذي ينتظرها جموع المسلمين من العام للأخر، حيث يتقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالي عن طريق الصيام والصوم وقراءة القرأن الكريم، حيث أنه من المقرر أن يحل علينا يوم 18 من شهر أغسطس الجاري.

رسائل تهانئ بيوم عاشوراء 1443 مكتوبة

إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله” وقال : صوموا يوما قبله .. أو يوما بعده.. خالفوا اليهود.

صيام يوم عاشوراء يوم عظيم .. فلا تنسوا صيامه وقيامه

صيام يوم عاشوراء وما هو إلا ساعات معدودة.. فاصبروا واحتسبوا الأجر في صيام هذا اليوم.

سبحانك يارب ما أكرمك وما أرحمك .. صيام يوم يكفر سنة كاملة.

يوم عاشوراء على الأبواب فلا تنسوا صيامه.

صور تهنئة يوم عاشوراء 2021

كما أنه يمكن لكافة المسلمين بتحميل صور التهنئة الخاصة باحتفالات يوم عاشوراء، لإرسالها إلى كل الأقارب والاحباب والذي يرغب في مشاركتهم تلك المناسبة المُحببه للجميع، وجاءت الصور كالتالي: