موعد امتحانات الدور الثاني الدبلومات الفنية 2021 صناعي وزراعي وتجاري، يستعد الأن كافة طلاب وطالبات الدبلومات الفنية من العام الدراسي الجاري، لخوض كافة امتحانات الدور الثاني خاصة وأنهم لم يحالفهم الحظ في الدور الأول للسنة الدراسية الجارية، وبالرغم من اقتراب موعد الامتحانات إلا أنه حتى هذه اللحظة لازالت عمليات البحث تتوالي واحدة تلو الأخر بحثًا عن موعد امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية سواء صناعي أو تجاري أو زراعي، والتي سيتم نشره في التقرير الجاري.

امتحانات الدور الثاني الدبلومات الفنية 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، برئاسة الدكتور طارق شوقي، انتهائها من كافة الاستعدادات لاستقبال امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية المقرر لها أن تنطلق الأسبوع المقبل، حيث تم تجهيز لجان السير وتعقيمها وتزويدها بكافة المستلزمات الوقائية لمكافحة العدوى بسبب فيروس كورونا، كما انهت الوزارة طباعة الأسئلة وإرسالها إلى مراكز التوزيع.

موعد امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 بالمحافظات

كما أنه من المقرر أن يخوض 212 ألفًا و391 طالبًا وطالبة امتحانات الدور الثاني من شهادة الدبلومات الفنية يوم السبت المقبل الموافق 14 أغسطس 2021، ويمثل الطلاب الذين يحق لهم دخول امتحانات الدور الثاني 27.37% من إجمالي الطلاب المسجلين في الدبلومات الفنية لعام 2020/2021، كما بلغ عدد الطلاب الراسبين والذين لا يحق لهم دخول امتحانات الدور الثاني من شهادة الدبلومات الفنية 32 ألفًا و565 طالبًا وطالبة بنسبة 4.20% من إجمالي الطلاب المسجلين في الدبلومات الفنية لعام 2020/2021.

أخر موعد لتقديم تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2021

حتى هذه الحظة لم تتوقف طلبات تقديم التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 ، ولكن كانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي، أن أخر موعد لتقديم طلب التظلم يوم الخميس المقبل، على مستوى الجمهورية.