موعد يوم عاشوراء 2021 -1443 .. ماهو فضل صيام يوم عاشوراء 1443، تشهد محركات البحث الشهيرة “جوجل” تزايد معدلات البحث من قبل المواطنين والمسلمين من العام للأخر ، خلال الساعات الأولى الصباحية من اليوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس 2021، بحثا عن موعد يوم عاشوراء الذي ينتظره جموع المسلمين من العام للاخر، للصيام فيه والتفرغ إلى الله من العبادة في الصوم والدعاء والصلاة وقراءة القرأن الكريم، ولذلك تحرص “دليل الوطن” على نشر كافة المعلومات الخاصة بيوم عاشوراء خلال التقرير الجاري.

يوم عاشوراء 2021 – 1443

يعتبر يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر مُحَرَّم في التقويم الهجري، ويسمى عند المسلمين بيوم عاشوراء وهو اليوم الذي نجّىٰ الله فيه موسى من فرعون ويصادف اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي حفيد النبي محمد في معركة كربلاء، لذلك يعدّه الشيعة يوم عزاء وحزن.

موعد صيام عاشوراء 2021

ونظرًا لتزايد معدلات البحث من الشعب السعودي والمواطنين المصريين على موعد صيام يوم عاشوراء 2021 -1443، فأنه يحل علينا يوم الـ18 من شهر أغسطس الجاري، ويعتبر هذا اليوم عطلة رسمية في الكثير من الدول العربية، حيث يتفرغ الجميع للصيام والصلاة والصوم والتقرب إلى الله سبحانه وتعالي.

فضل صيام يوم عاشوراء 1443 – 2021

حيث أنه يمكن لجميع المسلمين معرفة فضل وثوتاب الصيام في يوم عاشوراء من خلال مشاهده هذا الفيديو.