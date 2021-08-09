الموعد النهائي لاعتماد نتيجة الثانويه العامة 2021 والإستعلام برقم الجلوس

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021 ، تتزايدت معدلات البحث يوميا من قبل الطلاب في محافظات جمهوريه مصر العربيه وذك لرغبتهم في الاطلاع علي نتائجهم وذلك بعد انتهائهم من اختبارات نهاية العام الدراسي وذلك يوم الثاني من اغسطس الماضي حيث كانت الامتحانات الكترونيه عن طريق جهاز التابلت والبابل شيت والذي اتاحة وزير التربيه والتعليم حتي لا يتعرض الطلاب الي مشكله في تحميل الامتحان عبر شبكة الانترنت مما يسبب الي انقطاعها لكثرة ضغط الطلاب عليها ، وتجدر الاشارة ان وزير التربيه والتعليم قد افاد منذ عدة ايام ان النتيجه ستمون متاحه خلال عشرة ايام من انتهائهم من الاختبار اي انها سيتم اعلانها في منتصف الشهر الجاري .

اعتماد نتيجة الثانويه العامة 2021

اجتاز عدد كبير من طلاب الثانويه العامة سواء للقسم الادبي او العلمي امتحانات نهاية العام بسلام حيث قامت وزارة التربيه والتعليم بالتعاون مع وزارة الصحه بتأمين اللجان المدرسيه بشكل كامل من اجل ان يحافظون علي صحة الطلاب من خطر وباء كورونا وذلك من خلال الزام الطلاب بارتداء الكمامات والتباعد فيما بينهم حتي لا يدث فرصه للعدوي كما منع تبادل اللدوات المدرسيه فيما بينهم ، وتجدر الاشارة ان النتيجه سيتم اعلانها من خلال مؤتمرا صحفي يذاع علي التلفزيون الرسمي للدوله وسيكون الاستعلام عنها من خلال استخدام رقم الجلوس واسم الطالب .

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانويه العامة

من خلال هذه الفقره نعرض لكم مجموعه من الفقرات العامه التي يمكنكم من خلالها التعرف علي نتيجة الثانويه العامة باستخدام رقم الجلوس بعد اتباع الاتي :