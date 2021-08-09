اضبط …تردد قناة اون تايم سبورت 2021 العارضه لمباراة ليفربول و اوساسونا

تردد قناة اون تايم سبورت 2021 ، عمليات من البحث المكثف الذي ينالها محرك جوجل يوميا وذلك من خلال عشاق الساحره المستديره الراغبين في متابعه احدث المباريات الرياضيه التي توفرها القناه من خلال شاشتها بل وتنفرد بحقوق البث المباشر لها وذلك لاهتمامها بالمحتوي الذي يبحث عنه الجمهور المحب للقناة والتس تعد من اكبر القنوات الفضائية التي تهتم بالمحتوي الرياضي وذلك لجميع الرياضات وليست كره القدم فقط ، وتجدر الاشارة ان القناه يتم بثها من خلال قمر النايل سات مجانا دون دفع رسوم اشتراك اضافه كما انها تتمتع يجودة صوت وصورة عاليه .
تردد قناة اون تايم سبورت 2021
نجحت قناة اون تايم سبورت خلال مده زمنيه بسيطه في ان تستحوذ علي نسبة مشاهدة عاليه وذلك لاهتمامها الكبير بالمحتوي المعروض من خلال شاشتها والذي يتنوع ما بين مباريات رياضيه وبرامج رياضيه تقدم محتوي مختلف عن القنوات. الاخري وهو تغطيه لاهم الاحداث الرياضيه لجميع الانديه سواء كانت المحليه او العالميه ، وتجدر الاشارة ان القناه تتمتع بافضل اشارة قويه لا تتعرض الي التقطع او التشويش نظرا لاستخدامها احدث التقنيات التكنولوجيه الهامه التي تعمل علي التحسين من اشارة الصوت والصورة .
التقاط اشارة قناة ON TIME SPORTS
من خلال هذه الفقره نستعرض لكم الخطوات اللازمه من اجل ضبط قناة اون تايم سبورت وذلك عبر قمر
النايل سات عبر اتباع الترددات الاتيه :
- التردد 11861
- الاستقطاب افقي
- معدل الترميز 27500
- القمر الصناعي نايل سات
- معامل تصحيح الخطأ 5/6
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