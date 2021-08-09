تردد قناة ON Time Sport الجديد 2021 لمتابعة مباراة الزمالك والإتحاد السكندري القادمة من الدوري المصري

تردد قناة ON Time Sport الجديد 2021، تعمل قناة أون تايم سبورت على مدار 24 ساعة بدون توقف وتسعى لكي تقدم ما يحتاج متابعي و محبي الرياضة، حيث تعمل قناة أون تايم سبورت بشكل مجاني على القمر الصناعي نايل سات ولديها تقنيات عالية تستخدمها لتحسين الأداء وتنقية الصورة ووضوح الصوت، حيث تقدم قناة أون تايم سبورت مجموعة من أقوى وأهم البرامج الرياضية التي يستفيد منها المتابعين لأنها تقدم أخبار حقيقة عن الفرق ولاعبي كرة القدم وهذا ما يزيد من شهرتها ، خلال السطور المتبقية تحصلون على تردد قناة ON Time Sport.

تردد قناة ON Time Sport الجديد 2021

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي.

التردد: 10861.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4.

معدل الترميز: 27500.

التشفير: مفتوحة.

الموعد الرسمي لمباراة الزمالك و الاتحاد السكندري

غداً الثلاثاء 10/8/2021 مباراة جديدة من الدوري المصري بين الزمالك والاتحاد السكندري التي تقوم على نقلها شاشة قناة أون تايم سبورت.

كما أن مباراة الذهاب بين الزمالك والاتحاد السكندري كانت قوية.

حيث تمكن الزمالك من الفوز بهدفين في مرمى الإتحاد الذي لم يحقق أي أهداف وهذا ما يجعل مباراة العودة أكثر حماس وتحدي.

كما يحتاج فريق الزمالك الفوز في كافة المباريات القادمة لكي ينتقل مجدداً لصدارة الدوري.

حيث تقام مباراة كلا الفريقين الزمالك والاتحاد على أرض ملعب ستاد الإسكندرية والمعلق فيها يكون حاتم بطيشة.

كما تذاع مباراة الزمالك والاتحاد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

نتمنى ان تكون مباراة ممتعة للجميع ولا تجدون في ضبط إشارة قناة أون تايم سبورت صعوبة لمتابعة المزيد من مباريات الدوري المصري.