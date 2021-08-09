نتيجة الثانوية العامة 2021.. طريقة تقديم تظلمات نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021

نتيجة الثانوية العامة 2021، تظلمات نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021، تداولت بعض المعلومات داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، تزعم بتواجد نتائج أوائل الثانوية العامة 2021 سواء الشعبة الادبية أو العلمية على مكتب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنين غدًا الثلاثاء الموافق 10 أغسطسط 2021، بحيث يتم اعتمادها وإعلانها في المؤتمر الصحفي الذي ينظم من قبل الوزارة.

نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس والأسم

ولذلك فمن المتوقع أن يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021 على الفور، وبعد ذلك يتم رفعها خلال الساعات المرتقبة عبر بوابة الثانوية العامة ليتم الاستعلام عنها من هذا الرابط http://thanwya.emis.gov.eg/، وبعد ذلك يتم توزيعها على مديريات التربية والتعليم لكي يحصل عليها الطالب رسميًا، من خلال رقم الجلوس التابع له.

موعد تظلمات الثانوية العامة 2021

كما انه بعد الانتهاء من الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021، بمختلف محافظات مصر ، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في اليوم التالي فتح باب تقديم التظلمات لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي 2021 لمدة 15 يوم، على أن يدفع الطالب 100 جنيه لصندوق دعم المشروعات التعليمية في مصر، وهذا مثل سائر السنوات الماضية.

طريقة تقديم تظلمات الثانوية العامة 2021

1- يقوم طلاب الثانوية العامة بسداد مبلغ قدره 100 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب في التظلم

2.- ثم يتم تقديم الطالب طلب للإطلاع على كراسة إجابة الطالب

3- وطلب تظلم مرفق بإيصال السداد وشهادة الدرجات وصورة البطاقة الشخصية في المديرية التعليمية التابع لها.

4- يحدد للطالب موعد للإطلاع على كراسة الإجابة بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة من الساعة التاسعة صباحًا.

5- يحصل الطالب على نتيجة التظلم خلال ثلاثة أيام من تقدمه بالطلب.

6- ليس من حق الطالب التقدم بطلب للاطلاع.