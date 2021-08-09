برقم الجلوس.. احصل على نتيجة الثانوية العامة 2021 علمي وأدبي

نتيجة الثانوية العامة 2021، يسعي جميع طلاب الثانوية العامة من العام الدراسي 2021 في الحصول على نتيجة الثانوية العامة الخاصة بهم سواء للشعبة الأدبية والعلمية، فور اعلانها رسميًا من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الأسبوع المقبل وبالتحديد بداية من يوم 15 أغسطس حتى يوم 18 اغسطس، وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل الوزير الساعات الماضية.

نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

يمكن لجميع الطلاب الثانوية العامة 2021 الحصول على النتيجة والإستعلام عنها من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال الضغط على الرابط التالي http://thanwya.emis.gov.eg/ ، خلال يوم 15 أغسطس 2021، كما أنه يمكن أن يحصل عليها من خلال المدرسة التابع لها الطالب في اليوم الثاني على التوالي، بعدما يتم توزيعها من قبل الوزارة على مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني على مستوى الجمهورية.

أوائل الثانوية العامة 2020

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد على أنه سيتم التواصل مع أوائل الثانوية العامة 2021 هاتفيًا، على مستوى الجمهورية فور اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021 لتقديم كافة التهاني لهم، على ماحصلوا به من نتائج تجعلهم يتفوقون ويحصلون على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، فضلا عن عقد مؤتمر صحفي لكشف كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة ونسب النجاح هذا العام.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس والأسم

اولا: يقوم طلاب الثانوية بزيارة بوابة الثانوية العامة

ثانيا: اختيار نتائج الثانوية العامة

ثالثا: كتابة رقم الجلوس

رابعا: الضغط على كلمة بحث