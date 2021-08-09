الأن.. استعلم عن نتيجة تنسيق جامعة الملك سلمان الدولية 2021 بالأسم

نتيجة تنسيق جامعة الملك سلمان الدولية 2021، منذ أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، عن الانتهاء من نتيجة تنسيق جامعة الملك سلمان الدولية 2021، بحيث تم رفعها على الموقع الخاص بالجامعة ليتم الإستعلام عنها من قبل طلاب وطالبات الشهادات المعادلة ، من خلال كتابة الأسم رباعي، الأمر الذي يساهم في معرفة الطالب أذا تم قبلوله ام لم يحالفه الحظ هذا العام، ولذلك تحرص “دليل الوطن” على نشر الرابط الخاص بنتيجة تنسيق جامعة الملك سلمان الدولية خلال السطور التالية ليتم الاستعلام عنه.

تنسيق جامعة الملك سليمان الدولية 2021

كانت قد أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أنه تنسيق الجامعات الاهلية 2021 -2022 ستكون وفقًا المجموع الاعتباري من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة مضافا إليه درجات الاختبار الإلكتروني (70٪ لمجموع الثانوية العامة أو ما يعادلها + 25٪ لاختبار المعلومات القطاعية + 5٪ لاختبار التفكير النقدي).

رابط نتيجة تنسيق جامعة الملك سلمان الدولية 2021

ويمكن للطلاب الراغبين في التعرف على نتيجة تنسيق جامعة الملك سلمان الدولية 202، من خلال الدخول على الرابط التالي من هنا، وذلك من أجل التعرف على نتيجة ترشيحهم والإرشادات والتعليمات اللازمة لاستكمال قيدهم بالجامعات التي رشحوا لها.

تخصصات جامعة الملك سلمان الدولية 2021

جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة رأس سدر:

(العلوم الأساسية، الصيدلة، الزراعات الصحراوية، العلوم الإدارية والأعمال، الطب البيطري، علوم المجتمع)

جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ :

(السياحة والضيافة، هندسة العمارة، الفنون والتصميم، اللغات التطبيقية)

جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة الطور :

(الطب، طب الأسنان، التمريض، الهندسة، علوم وهندسة الحاسب، الصناعات التكنولوجية).