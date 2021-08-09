بداية العام الهجري الجديد 1443 غدًا الثلاثاء.. وفضل الدعاء في رأس السنة الهجرية 1443 -2021

بداية العام الهجري الجديد 1443 غدًا الثلاثاء، فضل دعاء رأس السنة الهجرية 1443، يهتم عدد كبير من المسلمين على مستوى الجمهورية، خلال الساعات الماضية وحتى هذه اللحظة برأس السنة الهجرية، والذي ينتظره جموع المسلمين من العام للاخر، لكي يتم الاحتفال به بطريقتهم الخاصة، خاصة وانه تم تحديد موعد راس السنة الهجرية وفقًا لإستطلاع دار الإفتاء المصرية أمس الأحد الموافق 8-8-2021 هلال شهر محرم، والذي يعتبر غدا الثلاثاء هو اول أيام شهر المحرم، وبداية عام هجري جديد.
بداية العام الهجري الجديد 1443 غدًا الثلاثاء
أعلنت دار الإفتاء المصرية أمس الأحد الموافق 8-8-2021، موعد أـول أيام العاما لهجري الجديد، حيث اشارت إلى أن يوم غدًا الثلاثاء هو اول أيام العام الهجري الجديد، واليوم الإثنين الموافق 9-8-2021 رأس السنة الهجرية، والذي ينتظره جموع المسلمين ولذلك أكدت الحكومة على منح كافة العاملين بالدولة أجازة رسمية يوما لخميس المقبل للاحتفال به.
رأس السنة الهجرية 1443 -2021
- ولد هلال شهر المحرم مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة وخمسون دقيقة عصراً أمس الأحد.
- ظل الهلال في سماء مكة المكرمة لمدة 14 دقيقة
- وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)
- وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (14 – 19 دقيقة).
- أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (6- 24 دقيقة)
فضل الدعاء في رأس السنة الهجرية 1443 -2021
- رَفْع المِحَن، والمصائب، وكَشْفها.
- فَتح أبواب الخير المُختلفة، بينما يؤدّي تَركه إلى سَدّ هذه الأبواب.
- تكفير الذنوب، والمعاصي، وجَلب الخير، ورَفع الدرجات.
- نَيل أجر عبادة تُعَدّ من أرفع أنواع العبادات، وأفضلها.
- إظهار ضعف العبد، وذلّته، وحاجته إلى ربّه، وتضرُّعه بين يدَيه.
- تحقيق شرط حضور القلب في عبادة المسلم
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