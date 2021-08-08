موعد تنسيق الدبلومات الفنية للجامعات 2021 زراعي وصناعي وتجاري، يحظي هذا الموضوع أهتمام كبير من قبل طلاب وطالبات الدبلومات الفنية بمختلف التخصصات الصناعي والزراعي والتجاري للعام الدراسي الجاري على مستوى الجمهورية، بين الحين والأخر يتسائل بعض الطلبة عبر محركات البحث الشهيرة “جوجل”، عن تنسيق الدبلومات الفنية في جميع المحافظات؛ لكي يقوم بالتقديم في الكليات والجامعات والمعاهد الفنية الخاصة بالعام الدراسي المقبل، ولذلك تحرص “دليل الوطن” على نشر الموعد النهائي لإعلان التنسيقات خلال التقرير الجاري.

تنسيق الدبلومات الفنية 2021

أنتهي كافة طلاب وطالبات الدبلومات الفنية بمختلف التخصصات 2021 من الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 من خلال كتابة رقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني، والان ينتظرون خروج الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ليعلن عن المؤشرات الاولية لتنسيق الجامعات والمعاهد الخاصة بطلاب الدبلومات الفنية للعام الدراسي المقبل.

موعد إعلان تنسيق الدبلومات الفنية 2021 زراعي وصناعي

كما أنه بناء على قرار المجلس الاعلي للجامعات فأنه سيتم الإعلان عن كافة التنسيقات الخاصة بالجامعات والكليات والمعاهد الفنية، فور إعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021 والذي من المقرر أن يتم الإعلان عنها ف منتصف الشهر الجاري، ولذلك فمن المتوقع أن يتم ظهور نتيجة التنسيقات الخاصة بالكليات في مطلع الشهر المقبل.

تسجيل رغبات الجامعات 2021 لطلاب الدبلومات الفنية

1- يقوم الطلاب بالدخول على بوابة التنسيقات

2- يقوم الطلة بالضغط على خانة تسجيل رقم الجلوس

3- يتم كتابة الرقم السري الخاص بالطالب

4- ثم يتم إضافة كافة البيانات الشخصية الخاصة بالطالب

5- وبعد ذلك يقوم بملء الرغبات حسب المتاحه له

6- ثم الضغط على كلمة حفظ