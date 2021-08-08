نتائج سحب اللوتو اللبناني 1925 الإثنين 9/8/2021 مع الإعلامي زيد

نتائج سحب اللوتو اللبناني 1925، بدأ اليانصيب اللبناني بالإعلان عن اللوتو منذ سنوات طويلة أكثر من 8 أعوام تحديداً في عام 2002، حيث نلاحظ أن الكثير يرغبون في الحصول على جائز اللوتو والتمكن من تحقيق أحلامهم الكثير وهذا لأن قيمة الجائزة الأولى اللوتو تقدر بمبلغ 2 مليارات ليرة، تمكن اللوتو اللبناني من تغيير الكثير من المتسابقين لأن المبلغ الذي يحصلون عليه عند الفوز قادر على تحقيق الكثير من المشاريع الصغيرة والوقوف على بداية طريق النجاح التي يسعى إليها الكثير ، نستعرض لسيادتكم في الفقرات التالية نتائج سحب اللوتو اللبناني.

نتائج سحب اللوتو اللبناني 1925

24 ساعة فقط هي التي تفصل بين السحب و النتيجة الخاصة ب اللوتو اللبناني الذي تقدم عليها الكثير من الأشخاص للفوز بالجائزة.

بشرى سارة تنتظر الفائز في سحب اللوتو المرة القادمة وهذا لأن المبلغ المعلن عنه يكون حوالي $2,000,000,000 !! وهذا ما تم الإعلان عنه عبر الصفحة الرسمية اليانصيب الوطني اللبناني.

يوم الإثنين والخميس يتم سحب بطاقة رابحة جديدة.

غداً هو الإثنين الموافق 9/8/2021 موعد السحب المقرر .

حيث يتم نقل الحلقة على شاشة قناة LbC اللبنانية في الساعة 7 مساءً بتوقيت لبنان مع الإعلامي الشهير زيد.

رابط نتيجة سحب اللوتو اللبناني