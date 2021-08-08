دفنه دلال عبد العزيز.. شاهد أخر ظهور لإيمي ودنيا سمير غانم في جنازة دلال عبد العزيز

دفنه دلال عبد العزيز، جنازه دلال عبد العزيز، تصدرت هذه العبارات محركات جوجل، منذ الساعات الاولى الصباحية من اليوم اليوم الأحد الموافق 8 أغسطس 2021، خاصة بعدما تم الإعلان أمس السبت عن وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، إثر إصابتها بوعكة صحيحة بسبب فيروس كورونا، لتتزايد معدلات البحث من قبل محبيين دلال عبد العزيز لمشاهده اللحظات الاخيرة قبل رحيلها عن العالم وتشيع جثمانها لمثواها الأخير بجانب رفيق عمرها الفنان الراحل سمير غانم.

دفنه دلال عبد العزيز

وكانت قد وصل قبل قليل جثمان الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز إلى مسجد المشير طنطاوي، استعدادا للصلاة عليه وسط جموع من الأهل والمحبين والأصدقاء، حيث كان في انتظارها الكثير من الفنانين أمام مسجد المشير طنطاوي وعلى رأسهم الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنانة إلهام شاهين، واحمد السبكي وغيرها من الفنانين، حيث انه من المقرر أن يتم تشيع جثمان الراحلة دلال عبد العزيز بعد قليل.

أول ظهور دنيا وأيمي سمير غانم في جنازة دلال عبد العزيز