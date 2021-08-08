تحميل صور تهنئة رأس السنة الهجرية 1443 فيسبوك وواتس أب مجاناً بدقة عالية

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صور تهنئة رأس السنة الهجرية 1443 فيسبوك وواتس أب مجانًا، تحرص “دليل الوطن” على نشر كافة الصور الخاصة بتهنئة رأس السنة الهجرية 1443 والذي يحل علينا غدًا الإثنين الموافق 9 أغسطس 2021 في جمهورية مصر العربية، ليقوم المواطنين بإرسالها إلى الأقارب والأصدقاء بهدف تهنئتهم، خاصة وأن هذه المناسبة الدينية ينتظرها جموع المسلمين من العام للاخر للإحتفال به، ولذلك يمكن لجميع المواطنين تحميل الصور بجودة عالية من خلال التقرير الجاري.
موعد رأس السنة الهجرية 1443 في مصر
كشفت المعاهد الفلكية، بأنه سيتم استطلاع هلال شهر المحرم مباشرة، اليوم الأحد الموافق 8 أغسطس 2021، بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة وخمسون دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة المحلي اليوم الأحد 29 من ذي الحجـــة الموافق 8/8/2021م (يوم الرؤية)، كما أنه من المتوقع أن يتم مشاهده الهلال في المملكة العربية السعودية لمدة 14 دقيقة وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة فقط.
موعد أجازة رأس السنة الهجرية 2021
ونظرًا لانتظار جموع المسلمين رأس السنة الهجرية من العام للاخر، حيث يطرح جموع المسلمين خلال الساعات الأخيرة عبر محركات جوجل، عن أجازة رأس السنة الهجرية والذي من المقرر أن تعلن عنها الحكومة، حيث اكد الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة ، منذ قليل، أن يوم الخميس المقبل يعتبر أجازة رسمية لجميع الموظفين بالقطاع الحكومة والخاص.
صور تهنئة رأس السنة الهجرية 1443 فيسبوك وواتس أب
ويمكن لكافة المواطنين الان تحميل صور رأس السنة الهجرية 1443 -2021 بجودة عالية من خلال الصور التالية؛ لإرسالها للأرقابرب والأصدقاء
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