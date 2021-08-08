أدعية استقبال رأس السنة الهجرية 1443 و موعد الإجازة للعاملين

أدعية استقبال رأس السنة الهجرية 1443، ساعات فقط وسوف ننتقل لعام هجري جديد نتمنى أن يكون سعيد على الأمة الإسلامية أجمعين، الدعاء له فائدة كبيرة وفضل عظيم جداً لأن الله عز وجل قال ادعوني استجب لكم فهذا قد يدل على أن الدعاء يغير الأقدار والأحوال ويفتح أبواب الرزق و يقضى الحوائج ويقربك من الله سبحانه وتعالى، كما ينزل الله سبحانه وتعالى سماء الدنيا كل ليل ويقول هل من داعي استجب له فلا داعي للتردد بل كونوا على يقين بأن الله يعطيك أكثر أكثر مما تتخيل وما تريد، استقبال العام الجديد بالدعاء هو أمر في غاية الأهمية وخااصتاً في تلك الفترة العصيبة المليئة بالأزمات وانتشار الفيروسات، اعددنا لكم هذا المقال لكي ننشر لكم أدعية استقبال رأس السنة الهجرية.
أدعية استقبال رأس السنة الهجرية 1443
اللهمّ إنّي أسألك في هذا العام الجديد، أن تغفر لي ذنوبي، وأن ترضى عنّي، وأن تهديني إلى الطّريق القويم.
اللهمّ زدنا ولا تنقصنا، وارحمنا قبل الممات وبعد الممات يوم العرض عليك.
أسألك ربي أن ترزقني من فضلك، وأن تمنّ عليّ بعطائك، وأن ترشدني إلى الصّواب من الأمور.
اللهمّ فرّج همّنا وفرّج غمّنا، وعافنا واعفُ عنا، واغفر ذنوبنا وارحمنا، وارزقنا سعادةً لا تنتهي.
ربي لا تخرجنا من هذا العام إلا وقد غفرت لنا و إدخل علينا العام الهجري الجديد باليمن والخير والبركات.
موعد اجازة رأس السنة الهجرية 1443 للعاملين
المقرر أن إجازة رأس السنة الهجرية 2021 تأتي غداً الإثنين الموافق 9 أغسطس 2021 وهذا لأن اليوم الأحد 8 أغسطس هو المتمم لشهر ذي الحجة وتنطلق غرة شهر محرم للعام الهجري الجديد بعد 24 ساعة فقط، حيث صرح مجلس الوزراء ووزارة القوى العاملة أن الخميس المقبل الموافق 12 أغسطس عطلة رسمية مدفوعة الأجرة بمناسبة رأس السنة الهجرية بدلاً من الإثنين 9 من الشهر لكي يحصل كافة العاملين على إجازة الخميس والجمعة والسبت والعودة للعمل يوم الأحد.
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