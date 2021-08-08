تنسيق المعهد الفني العسكري 2021.. وطريقة التقديم في المعهد الفني العسكري بعد شراء الملف

تنسيق المعهد الفني العسكري 2021، طريقة التقديم في المعهد الفني العسكري بعد شراء الملف، بين الحين والأخر يبحث بعض طلاب وطالبات الدبلومات الفنية من العام الدراسي الجاري 2021، عبر محركات جوجل الشهيرة عن تنسيق المعهد الفني العسكري،وكيفية التقديم به، خاصة وانه تم الإستعلام عن نمتيجة الدبلومات الفنية خلال الأيام القليلة الماضية، ولذلك تحرص “دليل الوطن”، على نشر كافة المعلومات الخاصة بتنسيق المعهد الفني العسكري خلال السطور التالية.

المعهد الفني العسكري

هو معهد متخصص يقدم للقوات المسلحة المصرية ضباط فنيين متخصصين، أنشئ عام 1968 يختص بنظمه وبرامجه لتخريج الفنيين الذين تفتقر إليهم القوات، وقد أنشأ هذا المعهد من الصفر ويسع 2000 طالب فيتخرج منهم سنوياً 600 ضابط فني موزعين على كثير من التخصصات المختلفة.

تنسيق المعهد الفني العسكري 2021

ونظرًا لتزايد معدلات البحث من قبل طلاب وطالبات الدبلومات الفنية 2021 حول تنسيق المعهد الفني العسكري 2021، فأنة يمكن لكافة الطلبة الحاصلين على 75% الإلتحاق بالمعد الفني العسكري للعام الدراسي المقبل، ولكن لأبد أن يكون حاصل على الشهادة الثانوية سواء بنظام الثلاث سنوات أو الخمس سنوات.

طريقة التقديم في المعهد الفني العسكري بعد شراء الملف

1- لابد أن يتم الضغط على الرابط التالي https://tansiq.mod.gov.eg/

2- ثم يتم الدخول على تسجيل تنسيق المعاهد الفنية العسكرية

3- اختيار ملء الملفات التقديم بعد الشراء

4- كتابة الدفعة المتقم إليها لاطالب

5- كتابة الرقم القومي للطالب

6- كتابة الرقم السري

7- ثم يتم أدخال الكود كما هو مكوضح بالصورة

8- الضغط على دخول

كيفية التسجيل بالعهد الفني العسكري بعد شراء الملف