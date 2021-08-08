تنسيق كلية الطب العسكري 2021.. وخطوات التقديم بكلية الطب العسكري قبل شراء الملف

تنسيق كلية طب عسكري 2021، خطوات التقديم بكلية الطب العسكري قبل شرا ءالملف، حتى هذه اللحظة يواصل بعض طلاب وطالبات الثانوية العامة شعبة علمي علوم 2021 على مستوى الجمهورية، في البحث عبر محركات جوجل الشهيرة عن تنسيق كلية طب عسكري وكيفية التقديم وتسجيل البيانات بشكل مبدئي قبل شراء الملف، فضلا عن أخر موعد للتقديم، والتي سيتم نشره خلال السطور التالية من هذا التقرير.
تنسيق كلية الطب العسكري 2021
– تنسيق كلية طب عسكري 96%
– تنسيق الكلية الحربية 70%
– تنسيق الكلية البحرية 70%
– تنسيق الكلية الجوية 65%
– تنسيق الكليات الفنية العسكرية 92%
– تنسيق كلية الدفاع الجوي 85%
– تنسيق معهد فني 60%
شروط القبول في كلية الطب العسكري 2021
– الجنسية: مصرية من أصل أبوين وجدين.
– لم يمر على شهادة الثانوية أكثر من عامين
– السن في أول أكتوبر: لا يزيد عن 22 سنة ميلادية.
– لم يسبق الحكم عليه في أي عقوبة جنائية أو جريمة تخل بالشرف.
– حسن السير والسلوك
– غير متزوج ولم يسبق له الزواج
– لم يسبق أن استقال أو تم فصله تأديبيا في أي من كلية أو معاهد عسكرية.
– اجتياز شروط اللياقة الطبية
– اجتياز اختبارات الثقة
خطوات التقديم بكلية الطب العسكري قبل شراء الملف
-يقوم الطلاب بالضغط على الرابط التالي https://tansiq.mod.gov.eg/secondary/Registration.aspx
2- وبعد ذلك يختار الطالب طلب إلتحاق إلكتروني قبل شراء الملف
3- لابد من كتابة الرقم القومي الموجود بشهادة الميلاد
4- يتم كتابة تاريخ ميلاد الطالب ومحل ومحافظة الميلاد 5- يتم ذكر الديانة والنوع
6- يتم توضيح طول ووزن الطالب 7- يتم تحديد من الشهادة الحاصل عليها الطالب
8- كتابة رقم الهاتف المحمول للطالب وورلي الأمر 9=- كتابة أسم الطالب رباعي و الأم رباعي
11- ذكر مجموع الطالب والنسبة المئوية 12- ثم يتم كتابة الكود المذكور
13- والضغط على كلمة حفظ البيانات
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