ابشر للاستعلام عن تجديد صلاحية الإقامة للوافدين 1443-2021 بالمملكة العربية السعودية 1443-2021

ابشر للاستعلام عن تجديد صلاحية الإقامة للوافدين، تسعى وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية أن تطبق كافة الضوابط على جميع المقيمين والوافدين فيها لرؤية 2030 بصورة جديدة، لكي تضمن البقاء داخل المملكة عليك اتباع ما تضبطه من قوانين هامة لكي لا تواجة أي مشاكل أو التعرض للمسائلة القانونية، عدد كبير من الوافدين من مختلف بلاد العالم يعيشون داخل السعودية حيث يوجد منهم من كون أسرة وأصبحت المملكة بالنسبة له بلده الثانية التي يقضي عمره فيها، تحصل على فترة سماح لعدة أشهر لحين دفع قيمة الإقامة ولذلك ننشر لكم عبر التقرير التالية رابط الدخول على منصة أبشر للاستعلام عن تجديد صلاحية الإقامة.

ابشر للاستعلام عن تجديد صلاحية الإقامة للوافدين

للاستعلام عن موعد تجديد الإقامة واخر موعد للدفع يرجى الضغط على هذا الرابط أبشر الإلكترونية وزارة الداخلية. إختيار ابشر أفراد. إدخال رقم الهوية الوطنية. كلمة المرور. رمز التحقق. الضغط تسجيل دخول. اختيار صلاحية الإقامة. إدخال رقم الإقامة. الضغط عرض التفاصيل والموعد الرسمي للتجديد بالقيمة المطلوبة.

قيمة غرامة عدم تجديد صلاحية الإقامة للوافدين 1443

فرضت وزارة الداخلية السعودية منذ عدة سنوات غرامة مالية لمن يخالف قوانين الدفع لصلاحية الإقامة حيث تبلغ الغرامة الأولى.

مبلغ يقدر 500 ريال سعودي.

حالة عدم الدفع في المرحلة الثانية من فترة السماح تزداد قيمة الغرامة وتبلغ نحو 1000 ريال سعودي.

الغرامة الثالثة 1500 ريال.

المرة الرابعة والأخيرة يتم تحويل الوافد خارج المملكة إلى بلادة لأنه لم يتبع القوانين السعودية.