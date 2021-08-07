طارق شوقي يعلن موعد نتيجة الثانوية العامة 2021 بكافة المحافظات

طارق شوقي يعلن موعد نتيجة الثانوية العامة 2021، بدأ العد التنازلي على إعلان النتيجة لكي تعم الفرحة الكثير من البيوت المصرية التي لديها طلاب في تلك المرحلة،جهد مشكور على ما قدمته وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة خلال فترة الامتحانات لحماية الطلاب، أدى الطلاب الامتحانات وهم بحالة من الاستقرار والهدوء داخل اللجان ورغم شكواهم احتفل العديد من الطلاب في اخر ايام الامتحانات لأنهم تعرضوا لضغط كبير بسبب السهر والمذاكرة لكي يصلون لتلك المرحلة وكل الدعم والشكر لأولياء الأمور الذين كانوا السند لابنائهم، ترقبو معنا وتجدون أبرز تصريحات طارق شوفي عن إعلان نتيجة الثانوية العامة.

طارق شوقي يعلن موعد نتيجة الثانوية العامة 2021

وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي يحدد خلال الفترة القادمة من الأسبوع الجاري موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة بشكل نهائي تلك الخبر توصلنا إليه من بعض المصادر من الوزارة، جاري الإنتهاء من عملية تصحيح الامتحانات ولمن يتبقى سوى أيام معدودة على ظهور النتيجة الذي يعتمدها وزير التربية والتعليم بعد رصد الدرجات ومن المتوقع أن تكون النتيجة متوفرة يوم الأحد المقبل الموافق 15 من أغسطس الجاري، مازال الطلاب يترقبون أي إشارة عن نسب النجاح وهل يحصل بعض الطلاب على الدرجات النهائية ويكون عدد الأوائل مرتفعة هذا العام أم يتأثر الطلاب وتنخفض نسب النجاح هذا ما نتعرف عليه سوياً بعد إعلان النتيجة ونتمنى للطلاب النجاح والتوفيق دائماً.

رابط شغال للاستعلام نتيجة الثانوية العامة 2021