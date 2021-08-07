تردد قناة طيور الجنة الجديدة 2021 على نايل سات وعرب سات لأحداث البرامج و الأناشيد

تردد قناة طيور الجنة الجديدة 2021، طيور الجنة من أقوى البرامج التي تخصصت في نشر محتوى كرتوني منذ سنوات طويلة، طيور الجنة قناة تعرض محتوى ناطق باللغة العربية وتحرص على تعليم الأطفال الصغار الكثير من الإرشادات والمعلومات الدينية، كما أن قناة طيور الجنة مع كل مناسبة أو حدث تطلق انشودة جديدة لكي يستمع إليها الأطفال الصغار ويكون على ما يحدث بالمجتمع خلال هذه الفترة، كما أن قناة طيور الجنة كان لها دورؤ في أزمة كورونا نشر بعض النصائح للأطفال الصغار وكيفية التعامل مع وباء كورونا وكيفية الاهتمام بالعناية الصحية منعاً للإصابة وهذا ما جعلها أمان لكل أم وأب يتركون أطفالهم أما القناة، ننشر لكم جميعاً عبر الفقرات التالية تردد قناة طيور الجنة الجديدة بعد التحديث الخاص بشهر يوليو.

تردد قناة طيور الجنة الجديدة 2021

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11315

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد طيور الجنة عربسات

التردد: 11632.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

قناة طيور الجنة نبض الأجيال

فرحة وسعادة وسرور يعيش فيها الأطفال المتابعين لقناة طيور الجنة وهذا لأنها تقدم كل ما هو جديد من المحتوى الترفيهي، تعمل طيور الجنة بشكل دائم ومنتظم طوال 24 ساعة وبشكل مجاني رغبتاً في عدم تكلفة المتبعين أي مصاريف للاشتراك الشهري، تقدم القناة برامج وأفلام كرتونية قصيرة بها معلومات وفكر جديد وتعرض أيضاً رسوم متحركة وأغاني في غاية الجمال، فور الضبط لقناة طيور الجنة تعمل ولن تتوقف مرة أخرى ويستفيد منها الأطفال ويتعلمون الحروف الابجدية والأرقام باللغة العربية والإنجليزية وتعليم الألوان عن طريق أنشودة بسيطة يقدر على حفظها الصغار لكي لا يشعرون بالملل منها.