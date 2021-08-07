منصة مدرستي التعليمية تستعد للعام الدراسي الجديد 1443

منصة مدرستي التعليمية، يلاحظ الكثير منا أأن البحث قد عاد عن منصة مدرستي وهذا بأن العام الدراسي الجديد أقترب جداً، حيث وجدنا أن وزارة التربية والتعليم السعودية تسعى بكل جهد لكي تزيد من الخدمات على المنصة لكي يستفيد الطلاب جميعاً، مدرستي تم انطلاقها في أول مرة منذ عامين فور ظهور جائحة كورونا بتكليف من وزارة التربية والتعليم لكي لا يتأثر مستقبل الطلاب بهذه الأزمة حيث قررت الوزارة أن يستكمل الطلاب كافة دروسهم المتبقية من العامة الدراسي بشكل إلكتروني عن بعد خوفاً عليهم من الإصابة وبالفعل تفاعل الكثير من الطلاب وأصبحت مصدر بحث لدى الطلاب جميعاً في مختلف الصفوف وأصبح لا غنى عنها كمصدر أساسي في الحصول على المعلومات، ننشر لكم في التقرير التالي كل ما يتعلق ب منصة مدرستي وخطوات التسجيل عليها.
منصة مدرستي التعليمية
تعمل منصة مدرستي بجهد كبير للعمل ليلاً ونهار نظراً لاحتياج الطلاب إليها هذه الفترة.
باقي فترة قصيرة لا تزيد عن شهر وسوف ينطلق عام دراسي جديد بالمملكة.
لذلك تقدم مدرستي العديد من الدروس في مختلف المواد على منصة مدرستين.
حيث تعمل منصة مدرستي بشكل مجاني بدون أي اشتراك.
كما يتواجد بمنصة مدرستي نخبة من المعلمين والمعلمات الذي يستفاد منهم الطلاب كثيراً.
رابط دخول منصة مدرستي 1443
- لبدء عملية انشاء حساب على المنصة او تسجيل دخول يرجى الضغط على هذا الرابط منصة مدرستي وزارة التربية والتعليم.
- إختيار نوع الحساب للدخول.
- ادخال اسم المستخدم.
- كلمة المرور.
- الضغط تسجيل دخول ثم اختيار الخدمات.
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