دلال عبد العزيز.. مشاهد جمعت بين سمير غانم ودلال عبد العزيز قبل وفاتهما

وفاة دلال عبد العزيز، يبحث الكثير من المواطنين الأن عبر محركات البحث جوجل عن أعمال فنية جمعت بين كلا من الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز التي وافتها المنية منذ ساعات قليلة الماضية، بعدما اتصدم الجميع بخبر وافتها، خاصة وأن قلوب الجميع كانت معلقة بشفائها ولكن الله أراد ان يجمعها برفيق عمرها.. رحمة الله عليهما، ولذلك تحرص “دليل الوطن” على استعراض أبرز الفيديوهات التي جمعت بين كلا من سمير غانم ودلال عبد العزيز.

دلال عبد العزيز وسمير غانم

لا أحد يختلف على الموهبة الفنية التي تحملها أسرة الفنان الراحل سمير غانم، وتأتي هذه الموهبة من الأب والأم الفنانة دلال عبد العزيز، والتي انتقلت إلى ابنتيهما دنيا وإيمي، خاصة وأن قصة حبهما احتضنها الفن، بدأت في انسجام فقد تخللها مشاركات فنية متنوعة ومختلفة منذ بدايتهما على المسرح وحتى ظهورهما معًا كضيفي شرف في مسلسل لابنتيهما، وانتهت الأن مع بعضهم البعض إلى العالم الأخر، وكأنهم تعهدوا على أن يفارق بعضهم البعض في الحياة الدنيا أو الأخرة.

أعمل جمعت بين دلال عبد العزيز وسمير غانم

مسلسلات جمعت بين سمير غانم ودلال عبد العزيز

مسلسل عائلة أستاذ أمين عام 2005.

سيت كوم عبد الحميد أكاديمي 2005.

الكبير أوي الجزء الثالث (ضيوف شرف)

لهفة مع دنيا سمير غانم 2015.

نيللي وشريهان مع إيمي ودنيا 2016.

بدل الحدوتة تلاتة مع دنيا 2019.