وفاة دلال عبد العزيز عن عمر يناهز 61 بعد صراع طويل مع المرض

وفاة دلال عبد العزيز عن عمر يناهز 61 عام، خبر وفاة النجمة القديرة والمحبوب دلال عبد العزيز كان صدمة كبيرة لآبنائها دنيا سمير غانم وايمي سمير غانم وخاصتاً بأن وفاة والدهم سمير غانم لم يمر عليها سوى شهرين فقط، كما تقبل محبي النجمة دلال عبد العزيز من الوسط الفني وخارجه بحزن شديدة والبعض لم يصدق ويستمرون في البحث عن تأكيد الخبر وخاصتاً بأن الفترة الماضية انتشرت الكثير من الشائعات حول وفاة ولكن هذه المرة الخبر صحيح 1005 لأن الإعلامي رامي رضوان هو الذي أعلنت على صفحته الرسمية على فيسبوك خبر الوفاة منذ مطلع صباح اليوم السبت الموافق 7 من شهر أغسطس 2021 ونسأل الله أان يلهم زاويها وجميع محبيها الصبر و السلوان على الفراق.

وفاة دلال عبد العزيز عن عمر يناهز 61 عام

رحلة طويلة مع المرض بعد الإصابة بفيروس كورونا الذي كان سبباً في وفاة زوجها النجم الكبير سمير غانم منذ شهرين ولم تعلم دلال عبد العزيز تلك الخير خوفاً عليها من التأثر لان حالتها الصحية لا تسمح بذلك ويمكن أن تتدهور، كلمات حزينة ودع رامي رضوان وحسن الرداد دلال عبد العزيز قائلاً أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز ما حبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة، انا لله وانا إليه راجعون، ارجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما.

تشييع جثمان دلال عبد العزيز

لله ما اعطى ولله ما أخذ استيقظ الجميع اليوم على خبر محزن جداً وهو وفاة نجمتنا و حبيبة الملايين دلال عبد العزيز التي تعد من كبار الممثلين في الوسط الفني والتي قدمت الكثير من الأدوار المميزة التي لن تنسى وتظل بصمة في القلوب حتى بعد الرحيل، اعلن الاعلامي رامي رضوان زوج دنيا سمير غانم الابنة الكبرى لدلال عبد العزيز بأن تشييع الجثمان يكون بعد صلاة الظهر بمسجد التجمع الخامس والدفن بمقابر الوفاء والأمل مدينة نصر وهي نفس المقابر الذي دفن فيها سمير غانم اللهم اتغمدهما بواسع رحمتك يا أرحم الراحمين.