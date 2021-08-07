دلال عبد العزيز.. تعرف على موعد ومكان جنازة دلال عبد العزيز

وفاة دلال عبد العزيز، شهدت محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، خلال الأبام القليلة الماضية، بعض الأنباء التي تزعم وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، مما أثارت حالة من الغضب من قبل أسرتها خاصة وأنه تبين أنها شائعة من الشائعات التي تثير الجدل، ولكن منذ الدقائق الأخيرة، خرجت أسرة الفنانة دلال عبد العزيز لتعلن خبر رحيلها عن العالم، مما أثار غضب المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفاة دلال عبد العزيز

قال الإعلامي رامي رضوان، منذ قليل، إن أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة ، انا لله وانا إليه راجعون ، ارجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما، الأمر الذي تسبب في سيطرت الحزن على جميع رواد مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك، حيث يأمل الجميع في أن تفشي وتغادر المستشفي مرة أخرى مع نجلتها، ولكنها غادرت بالفعل ولكنها ذهبت إلة زوجها.

موعد ومكان جنازة دلال عبد العزيز