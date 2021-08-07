دلال عبد العزيز.. تعرف على موعد ومكان جنازة دلال عبد العزيز

وفاة دلال عبد العزيز، شهدت محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، خلال الأبام القليلة الماضية، بعض الأنباء التي تزعم وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، مما أثارت حالة من الغضب من قبل أسرتها خاصة وأنه تبين أنها شائعة من الشائعات التي تثير الجدل، ولكن منذ الدقائق الأخيرة، خرجت أسرة الفنانة دلال عبد العزيز لتعلن خبر رحيلها عن العالم، مما أثار غضب المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وفاة دلال عبد العزيز
قال الإعلامي رامي رضوان، منذ قليل، إن أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة ، انا لله وانا إليه راجعون ، ارجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما، الأمر الذي تسبب في سيطرت الحزن على جميع رواد مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك، حيث يأمل الجميع في أن تفشي وتغادر المستشفي مرة أخرى مع نجلتها، ولكنها غادرت بالفعل ولكنها ذهبت إلة زوجها.
موعد ومكان جنازة دلال عبد العزيز
ونظرًا لتزايد معدلات البحث من قبل المواطنين عن موعد وجنازة دلال عبد العزيز، للذهاب لها ، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن إي تفاصيل خاصة بموعد او مكان جنازة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، ولكن من المتوقع أن يتم الكشف خلال الساعات القليلة المقبلة كافة التفاصيل الخاصة بالجنازة ، والتي سيتم نشرها خلال موقعنا.
من هي دلال عبد العزيز
- ولدت دلال عبد العزيز محمد في قرية فرغان إحدى قرى ديرب نجم بالمحافظة الشرقية
- حيث حاصلة على بكالوريوس من كلية الزراعة جامعة الزقازيق
- وحاصلة بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة
- كما حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة
- وحصلت دبلوم في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.
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