وفاة دلال عبد العزيز.. 10 أدعية للمتوفي مستجابة لأول يوم في القبر

وفاة دلال عبد العزيز، سيطرت حالة من الحزن على الساحة الفنية وعلى الشارع المصري ، بعدما تم تداول بعض الأنباء بشأن وفاة الفنانة دلال عبد العزيز ورحيلها عن عالمنا اليوم السبت الموافق 7 أغسطس 2021، ويأتي ذلك بعد مرور أكثر من 3 أشهر على إصابتها بفيروس كورونا، ولذلك تحرص “دليل الوطن”، على نشر 10 أدعية للمتوفي مستجابة في أول ليله له بالقبر، خلال التقرير الجاري.

وفاة دلال عبد العزيز

توفيت الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، منذ قليل، عن عمر يناهز 61 عامًا، نظرا لتدهور حالتها الصحية عقب إصابتها بفيروس كورونا القاتل.

أدعية للمتوفي مستجابة

اللهم إن عبدك في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق

اللهم اغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم

اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين.

اللهم ارحم روحاً صعدت إليك و لم يعد بيننا و بينها إلا الدعاء.

اللهم عامله بما أنت أهله ولا تعامله بما هو أهله.

اللهـم إحمه تحت الارض واستره يوم العرض ولا تخزه يوم يبعثون “يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من اتى الله بقلب سليم.

اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبة الغابرين و اغفر لنا و له يالله و أفسح له في قبره و نور له فيه.

موعد جنازة دلال عبد العزيز

ونظرًا لتزايد معدلات البحث ، عبر محركات البحث الشهيرة “جوجل”، عن موعد جنازة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز،بعدما أعلن رامي رضوان، زوج دنيا سمير غانم، وفاة دلال عبد العزيز بعد صراع طويل مع المرض، وقال على حسابه في “فيسبوك”: “أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة..إنا لله وانا إليه راجعون..أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما”، فانه حتى هذه الحظة لم يتم الإعلان عن إي تفاصيل خاصة بالجنازة سواء مكانها أو موعدها.