وفاة دلال عبد العزيز وحسن الرداد ورامي رضوان ينعيها بكلمات مؤثرة

وفاة دلال عبد العزيز، تصدرت هذه العبارة محركات البحث منذ قليل، بعدما أعلنت أسرة الفنانة دلال عبد العزيز، رحيلها عن العالم اليوم السبت الموافق 7 أغسطس 2021، بعد معاناتها مع المرض لأيام طويلة بسبب إصابتها بفيروس كورونا القاتل، وياتي ذلك بعد رحيل زوجها سمير غانم عن العالم أيضًا بفيروس كورونا القاتل، مما أصابت الساحة الفنية بحالة من الحزن لرحيلهما عن العالم.

وفاة دلال عبد العزيز

ونعى الإعلامي رامي رضوان الفنانة الراحلة قائلًا: «أطيب وأحن قلب في الدنيا، حبيبتي النجمة دلال عبدالعزيز، محبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة،، إنا لله وإنا إليه راجعون، ارجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».

رحيل دلال عبد العزيز عن عالمنا

كما نعي الفنان حسن الرداد، الفنانة دلال عبد العزيز، قائلا: والله ماقدر اكتب ولا مصدق توفيت الى رحمة الله تعالى حماتى و أمى الغالية الفنانة الكبيرة، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك و يرحمك و يجمعنا مع بعض فى الاخرة ، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى،ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة.

ويذكر أنه حتى هذه اللحظة لم تعلن أسرة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز إي تفاصيل بشأن موعد ومكان الجنازة، كما أنه من المتوقع أن يتم دفنها بجانب زوجها سمير غانم، ولكن فور الإعلان الرسمي عن ذلك سيتم نشره خلال من خلال موقعنا.